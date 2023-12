Copilot: Microsofts KI generiert jetzt auch Lieder ganz nach Wunsch

Microsoft hat seiner KI-Plattform Copilot eine weitere Funktion verpasst: der KI-Bot kann jetzt auf Wunsch auch Musikstücke generieren, gern auch inklusive eines passenden Texts und unabhängig davon, ob man Ahnung von Musik hat, oder nicht.

Musikstücke werden innerhalb weniger Minuten erstellt

Zusammenfassung Microsoft Copilot erstellt jetzt Musikstücke

Funktion generiert personalisierte Songs

Kein musikalischer Hintergrund nötig

Texte und Singstimmen inklusive

Einfache Lieder für Geburtstags-Mails

KI greift auf persönliche Details zu

Einführung des Features erfolgt schrittweise

Bei Musikern dürfte die jetzt eingeführte neueste Funktion von Microsoft Copilot, wie der Chatbot aus Redmond mittlerweile genannt wird, nicht gerade für Begeisterung sorgen. Wer will, kann Copilot nämlich ab sofort bitten , ein zu einer bestimmten Anfrage passendes Musikstück zu generieren. Nach wenigen Minuten soll dann ein "personalisierter Song" ganz ohne "musikalischen Hintergrund" des Nutzers geliefert werden.Microsoft verspricht "lustige, clevere und personalisierte" Songs, inklusive Texten und Singstimmen. Auf Wunsch wirft der Automat von der Firma Suno und Microsoft natürlich auch instrumentelle Stücke ohne jeden Text aus. Letztlich geht es hier, zumindest vorerst, nicht darum, professionelle Musiker durch Künstliche Intelligenz zu ersetzen. Vielmehr sollen musikalisch gänzlich unfähige Menschen in die Lage versetzt werden, einfache Lieder für die Verwendung als Teil von Geburtstags-Mails oder ähnlichem zu generieren.Anscheinend soll der KI-Song-Generator von Suno in der Variante von Microsoft auch Zugriff auf persönliche Details über den jeweiligen Nutzer haben, die sich im Lauf der Zeit während der Verwendung von Copilot angesammelt haben. Wer die starke Personalisierung zulässt, sollte also auch automatisch generierte Musikstücke mit Bezug auf persönliche Erlebnisse, Freunde oder Familie erhalten können.Microsoft zufolge soll die Einführung des Song-Generators in Copilot einige Wochen in Anspruch nehmen. Die Verfügbarkeit wird also schrittweise gegeben sein, weshalb manche Anwender das neue Feature wie so oft früher nutzen können als andere. Hat man den Copilot gebeten, ein Musikstück zu generieren, wird man gebeten, ein paar Minuten zu warten, bis der Titel fertig ist, bekommt aber schon den Text des gerade erstellten Stücks angezeigt Mehr als zwei Strophen spuckte der Bot in unserem Fall nie aus. In der Zwischenzeit kann man den Status der Erstellung auf der Suno-Website prüfen (bei uns gab es dabei stets einen 404-Fehler).