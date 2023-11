Ignite 2023: Microsoft und KI - Copilot hier, Copilot da, Copilot überall

Microsoft setzt dieser Tage alles auf die KI-Karte . Ein zentraler Baustein ist dabei der so genannte Copilot, das ist die zentrale Software-Lösung bzw. Marke der Redmonder auf diesem Gebiet. Und für den Copilot hat Microsoft nun eine ganze Reihe an Neuerungen bekannt gegeben.

Zusammenfassung Microsoft fokussiert auf KI und nennt sich "Copilot-Unternehmen"

Bing Chat wird zu Copilot, Bing Chat Enterprise zu Copilot Pro

Copilot Pro schützt kommerzielle Daten und speichert sie nicht

Microsoft 365 Copilot und weitere Dienste umbenannt und erweitert

Copilot Pro ab 1. Dezember inklusive in bestimmten 365-Paketen

Copilot Studio für Low-Code-Lösungen und individuelle Workflows

Copilot wird personalisierbar und in Teams/Office-Apps integriert

Microsoft geht laut CEO Satya Nadella mittlerweile so weit, sich selbst als "das Copilot-Unternehmen" zu bezeichnen, bald werde es für jeden und für alles, was man macht, einen Copilot geben, so der Microsoft-Chef. Im Zuge der Ignite 2023 hat Microsoft nun weitreichende Updates bekannt gegeben, diese sollen den Copilot simplifizieren und auch zugänglicher machen.Konkret bedeutet das, dass der bisherige Bing Chat schlicht auf Copilot umbenannt wird. Bing Chat Enterprise wird zu Copilot Pro umgetauft. Dessen Besonderheit: "Copilot Pro hat einen kommerziellen Datenschutz. Das bedeutet, dass die Chatdaten nicht gespeichert werden, Microsoft keinen Zugriff darauf hat und die Daten nicht zum Trainieren unserer Modelle verwendet werden", erklärt das Redmonder Unternehmen.Die weitere "Copilotisierung": Microsoft 365 Copilot heißt jetzt Copilot für Microsoft 365, Microsoft Sales Copilot wird zu Copilot for Sales und schließlich hat Microsoft den Copilot for Service angekündigt, letzteres ist eine auf spezielle Rollen zugeschnittene Variante.Copilot Pro wird ab dem 1. Dezember allgemein verfügbar sein, er ist in Microsoft 365 E3, E5, Business Premium und Business Standard inkludiert, und zwar ohne zusätzliche Kosten, dazu kommt auch Microsoft 365 F3. Für alle anderen Kunden ist es als Einzelabonnement für fünf Dollar pro Monat erhältlich.Microsoft hat außerdem Copilot Studio vorgestellt, das ist eine Low-Code-Lösung, die drei Dinge kann: Erstens kann man hier den Copilot mithilfe von vorgefertigten oder benutzerdefinierten Plug-ins und GPTs mit anderen Daten verbinden, sodass man auf jedes beliebige System zugreifen kann - von SAP über Workday und ServiceNow bis hin zu den eigenen Geschäftslösungen. Zweitens erlaubt es Studio, individuelle Workflows zu erstellen und zu steuern. Drittens kann man alles verwalten, damit die IT-Abteilung die Kontrolle behält.Der Copilot für Microsoft 365 kombiniert die Leistungsfähigkeit von Large Language Models (LLMs), Websuche, die Nutzerdaten im Microsoft Graph und den Microsoft 365 Apps. Auf der Ignite hat Microsoft außerdem gezeigt, wie der Copilot personalisierter werden sowie anspruchsvollere Berechnungen in Excel durchführen kann. Außerdem wird die KI ein vollwertiger Teilnehmer an der Zusammenarbeit, mit Meetings und Whiteboards in Teams und Copilot in Loop.Eine der wichtigsten Neuerungen ist die erweiterte Personalisierung des Copilot: Mit dem neuen Copilot-Profil hat jetzt mehr Kontrolle über Copilot-Interaktionen. Microsoft verspricht, dass jede Antwort die einzigartigen Vorlieben und persönlichen Bedürfnisse des jeweiligen Nutzers zugeschnitten ist. Man kann das Copilot-Profil nutzen, um Vorlieben festzulegen, etwa eine Vorliebe für visualisierte Daten und Aufzählungszeichen anstelle von Absätzen. Das Copilot-Profil wird zunächst in Word und PowerPoint eingeführt, später sollen weitere Microsoft 365-Anwendungen folgen.Der Copilot soll auch in Teams eingesetzt werden und etwa in Meetings Fragen beantworten, Zusammenfassungen durchzuführen oder beim Verfassen von Textbeiträgen helfen. Der Copilot wird auch in Loop, Word, Excel und PowerPoint immer tiefer integriert.