Microsoft hat vor Kurzem das große Jahres-Update für Windows 11 angestoßen und neue Funktionen freigeschaltet. Jetzt gibt es die ersten Informationen über Probleme mit dem neuen Windows 11 23H2-Update , wobei die Untersuchungen dazu noch laufen.

Bestätigte und unbestätigte Probleme mit 23H2

Fehler laut Release Health Dashboard

BitLocker erhält möglicherweise fälschlicherweise einen 65000-Fehler in MDMs:

In einigen verwalteten Umgebungen wird "Requires Device Encryption" möglicherweise fälschlicherweise als Fehler gemeldet.

Kompatibilitätsprobleme mit Intel Smart Sound Technology-Treibern und Windows 11:

Bei Windows 11-Geräten mit dem betroffenen Intel SST-Treiber wird möglicherweise ein Fehler mit einem blauen Bildschirm angezeigt.

Geräte, deren Gebietsschema auf Kroatien eingestellt ist, verwenden möglicherweise nicht die erwartete Währung:

Dies kann Anwendungen beeinträchtigen, die die Währung des Geräts für Einkäufe oder andere Transaktionen abrufen.

Allgemeine und spezifische Fehler in Windows 11 23H2

Windows 11 System-Check

Die wichtigsten Neuheiten im Überblick

Falls ihr auch schon das Enablement Update KB5027397 installiert habt, seid ihr vielleicht auch schon auf die Probleme gestoßen, die Microsoft jetzt in der offiziellen Liste der bekannten Probleme für Version 23H2 veröffentlicht hat.Im Windows Release Health Dashboard informiert das Windows-Team dabei über bestätigte Probleme, die teils auch schon behoben sind beziehungsweise durch Dritte bearbeitet werden.Es sind drei bekannte Probleme, die der Konzern jetzt auflistet. Nur das erste Problem ist wirklich neu, die anderen Fehler schleppt Microsoft nun schon seit Monaten auch in den Vorgänger-Versionen von Windows 11 23H2 mit sich herum.Der BitLocker-Fehler ist ebenfalls aus den Vorgänger-Version mit "importiert" und wurde Anfang Oktober von Microsoft bestätigt . Er betrifft alle noch voll unterstützten Windows-Versionen und ist also auch in Windows 10 vorhanden. Abseits von den bestätigten Problemen mit dem Update gibt es aber noch eine Reihe an Nutzerbeschwerden, die auf weitere Fehler hindeuten.Günter Born hat dazu bereits eine Übersicht in seinem Blog gestartet und bezieht sich dabei auch auf Bugs, die vor allem bei Reddit und in US-Blogs besprochen werden.Es gibt neben den schon typischen Problemen, dass sich das Update nicht installieren lässt und mit Fehlermeldungen wie 0x800f081f, 0x8007007e, 0x8000ffff, 0x800f0984 und 0x80073701 fehlschlägt oder einfriert, auch andere Fehler.Dazu gehören Problem in Set-ups mit mehreren Monitoren, wobei die Desktop-Symbole nicht richtig sortiert werden. Zudem melden Nutzer erhebliche Leistungseinbußen, vor allem bei Spielen, die vor dem Update bei ihnen noch flüssig liefen.Falls ihr auch einen Bug findet, meldet ihn auf jeden Fall über die Feedback-Funktion an Microsoft, damit das Windows-Team mehr Daten zur Auswertung erhält, und schneller eine Lösung bereitstellen kann.