Microsoft gibt Windows Tipps-App auf - Hilfe wohl künftig per Copilot

Microsoft fügt Windows 11 laufend neue Funktionen hinzu, zuletzt war es bei Version 23H2 der Fall. Doch immer wieder müssen sich Features auch verabschieden, allerdings hat das in der Regel einen Grund, nämlich wenig Nutzung. Das dürfte auch bei der Tipps-App so sein.

Tipps-App in Windows 11 wohl kaum genutzt

Copilot als Alternative

Zusammenfassung Microsoft plant, die Tipps-App in Windows 11 einzustellen.

Die Tipps-App ist auf der Liste der "Deprecated Features".

Die App wird in einer zukünftigen Version von Windows entfernt.

Die Abschaltung könnte bereits am 14. November erfolgen.

Microsoft hat keine genaue Erklärung für die Einstellung gegeben.

Vermutung, dass Fragen künftig durch den Copilot beantwortet werden.

Windows 11 hat eine integrierte Anwendung für Hilfe und andere Tipps, doch die wenigsten dürften diese auch nutzen. Das liegt wohl daran, dass die meisten wissen dürften, wie das Betriebssystem funktioniert bzw. sich dabei keine weiteren Gedanken machen. Wenn einmal ein Problem auftaucht, dann wird schlichtweg eine Suchmaschine angeworfen. Die in Windows 11 integrierte App dürfte den wenigsten Nutzern ein Begriff sein, geschweige denn eine große Hilfe.Das ist sicherlich auch der Grund, warum Microsoft diese demnächst einstellt. Wie Twitter/X-Nutzer PhantomOcean3 schreibt, ist die Tipps-App auf der Übersicht zu den "Deprecated Features", also den veralteten und aufgegebenen Funktionen, aufgetaucht.Dort kann man nun zum Thema Tipps-App folgende Bekanntmachung und Erläuterung lesen: "Die Tipps-App ist veraltet und wird in einer zukünftigen Version von Windows entfernt werden. Die Inhalte in der App werden weiterhin mit Informationen über neue Windows-Funktionen aktualisiert, bis die App entfernt wird." Wann genau dies der Fall sein wird, schreibt der Redmonder Konzern zwar nicht, es ist aber denkbar, dass es bereits am 14. November, also dem nächsten Patch-Day am wie üblich zweiten Dienstag des Monats, der Fall sein wird.Eine genaue Erklärung gibt Microsoft nicht ab, allerdings gibt es neben der geringen Nutzung wohl einen zweiten möglichen Hintergrund, wie Neowin vermutet: Denn Microsoft könnte oder dürfte vorhaben, derartige Nutzerfragen künftig in den Copilot auszulagern - ein solches KI-Helferlein ist sicherlich auch naheliegend, wenn es um Nutzerfragen und möglichst gute Antworten geht.