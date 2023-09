Volkswagen steht vor einer massiven Umbauphase, bei der es nach aktuellen Meldungen um alles geht. Noch sind es keine offiziell bestätigten Pläne, aber was durchgesickert ist, klingt nach einem Konzern, der sich selbst als großen Sanierungsfall sieht.

Das geht aus verschiedenen Medienberichten hervor, die sich mit dem Streit um VW-Werke und um Personalabbau drehen.Das Manager Magazin geht mit seinem neuen Bericht dabei hart ins Gericht mit VW und erklärt die Änderungen bei Volkswagen zum "Der Zehn-Milliarden-Euro-Zoff um Werke und Personal". Der Markenchef Thomas Schäfer steht dabei vor der Aufgabe, das Ergebnis von Volkswagen in kürzester Zeit drastisch verbessern.VW-Konzernchef Oliver Blume sieht allerdings dem Bericht zufolge noch zu wenige Resultate, Schäfer sei noch zu langsam und auch nicht konsequent genug beim Umbau. "Die Sanierung rüttelt an bisherigen Tabus", so das Manager-Magazin. Dieses Tabu ist zum einen die Reduzierung bei der Belegschaft und zum anderen bei den Zukunftsvisionen, die der Konzern jahrelang verfolgt hat.Bei beiden soll es eine Art Kehrtwende geben. So heißt es, Blume soll sich für das Aus für das Projekt Trinity gemacht haben. Ein Kernpunkt für dieses Trinity-Konzept wäre ein neues Werk, das neben dem Wolfsburger Stammwerk im Wolfsburg Warmenau entstehen sollte - doch nun ersatzlos gestrichen werden könnte.Die Entscheidung soll bereits gefallen sein und nur noch die Unterschrift des Aufsichtsrats benötigen. Diese sei aber jetzt nur noch reine Formsache und so könnten die neuen Pläne schon in Kürze der Öffentlichkeit vorgestellt werden.Der neue Plan sieht einen Umbau des Stammwerks vor, um dort künftig Elektroautos zu fertigen. Damit einher gingen dann Einsparmaßnahmen und eine weitere Reduzierung der benötigten Mitarbeiter. Dazu sickerte aber bislang nicht viel durch.