VW-Chef: ID.2 ist so aktuell gar nicht möglich, der Konzern braucht Zeit

VW-Chef Thomas Schäfer hat sich zum Zeitplan für den kommenden ID.2 geäußert. Der ID.2 soll ein Preisbrecher werden, doch das ist nicht schnell realisierbar. Ursprünglich sollte das Fahrzeug in diesem Jahr auf den Markt kommen, doch nun spricht man von 2025 oder 2026.

Ziel 20.000 Euro

Volkswagen

Vor einigen Wochen hatte Volkswagen das neue Konzept zum ID.2 All vorgestellt und dabei bestätigt, dass man erst im Jahr 2025 die Vorstellung des marktreifen Fahrzeuges anvisiert hat. Nun hat sich CEO Thomas Schäfer in einem Interview mit dem Online-Magazin Autocar dazu geäußert, warum dieses Projekt so weit in die Ferne gerutscht ist.Es geht um die Produktionskosten, und um die Plattform-Weiterentwicklung. Laut Schäfer ist der VW ID.2 zum aktuellen Zeitpunkt unmöglich umsetzbar. Bei der Fertigung müssen zunächst noch weitere Optimierungen kommen - derzeit sind die Kosten für die Bauteile zu hoch. Man setzt nun vor allem auf eine günstigere Akku-Technik, die in ein bis zwei Jahren startklar ist.Laut dem VW-Chef ist aber auch das Ziel, den ID.2 All bis 2026 beim Kunden zu haben noch sehr ambitioniert. "Dafür müssen einige Puzzleteile zusammenkommen", so Schäfer. Wenn die Basis dann stimmt, müssen sich die günstigen Modelle dann nur noch zahlreich verkaufen - denn nur in hohen Stückzahlen sieht der Konzern eine Chance, seine Produktionskosten günstig zu halten. Bei der Vorstellung des neuen Konzepts legte sich VW für einen Einstiegspreis von unter 25.000 Euro fest.Ursprünglich wollte VW mit dem ID.2 ein E-Auto präsentieren, das nur 20.000 Euro kosten sollte. Auf Reichweite oder Komfort zu verzichten, sah man aber nicht vor - das neue ID.2-Modell sollte ein günstiges E-Fahrzeug für den Alltag werden. Die grundlegenden Daten für das Id.2 All-Fahrzeuge stehen nun fest. 450 Kilometer Reichweite nach WLTP, 166 kW, 160 km/h Spitzengeschwindigkeit und ein Einstiegspreis bei etwa 25.000 Euro. Dennoch kündigte VW auch an: "Trotz aller Herausforderungen arbeitet VW an einem E-Auto für unter 20.000 Euro".