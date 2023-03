E-Mobilität und Digitalisierung: VW stockt Investitionen massiv auf

Der Automobilkonzern Volkswagen stockt seine Investitionen in die großen Zukunftsthemen noch einmal ordentlich auf. Nach aktuellen Planungen sollen in den nächsten Jahren 122 Milliarden Euro in Elektromobilität und Digitalisierung gesteckt werden.

VW hat bereits länger milliardenschwere Investitionen in den Umbau des Unternehmens angekündigt. Der Anteil des veranschlagten Betrages lag in der vergangenen Investitionsperiode bei 56 Prozent. Wie das Management nun mitteilte, soll er für den Zeitraum bis zum Jahr 2027 auf mehr als zwei Drittel der gesamten Investitionssumme von 180 Milliarden Euro steigen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP Mit den steigenden Ausgaben für die Maßnahmen zur Umstellung des Unternehmens will sich VW in eine bessere Situation auf dem Weltmarkt bringen. Das Unternehmen erreichte im letzten Jahr zwar schon einen "Rekordwert" beim Vertrieb von Elektroautos - es wurden 572.100 Stück verkauft, 26 Prozent mehr als im Vorjahr - doch machen diese an den Gesamtverkäufen erst 7 Prozent aus. In zwei Jahren will man bereits bei mindestens 20 Prozent sein und Anfang der 2030er-Jahre komplett aus der Produktion von Verbrennern aussteigen.Aber nicht nur für die eigenen Zielsetzungen geht es aktuell zu langsam voran. Auch auf dem Weltmarkt kommt man noch nicht so recht mit. Während die VW-Marken hier durchaus lange an der Spitze mitspielten, gehört man bei Elektroautos nicht zu den Favoriten. Im wichtigen Absatzmarkt China beispielsweise hängen die deutschen Produzenten allesamt weit hinter den einheimischen Herstellern und Tesla her.Im gesamten letzten Geschäftsjahr hat der VW-Konzern 8,3 Millionen neue Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind rund 7 Prozent weniger als im Vorjahr. Hauptgrund für den Rückgang waren die Lieferprobleme der Zulieferer - vor allem im Halbleiter-Bereich. Das Unternehmen konnte dadurch schlicht nicht so viele Autos bauen, wie man hätte verkaufen können.