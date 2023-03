VWforthepeople: Volkswagen lädt am 15. März zur ID.2-Weltpremiere

Am 15. März fällt der Vorhang für den neuen Volkswagen ID.2: Die Wolfsburger werden in der kommenden Woche eine neue Vorschau auf das dann günstigste E-Fahrzeug des Konzerns gewähren. Erwartet wird ein vollkommen überarbeitetes Konzept.

Was kann man von ID.2 erwarten?

ID.3 kostet doppelt so viel

Zusammenfassung VW lädt zum Event zur Weltpremiere des ID.2 am 15.3. ab 18:20 Uhr

Erwartet wird ein überarbeitetes Konzept mit günstigem Einstiegspreis

Preis des ID.2 soll bei ca. 22.000 Euro liegen

Event-Stream auf LinkedIn, YouTube & Twitter verfolgbar

Es könnte noch Überraschungen beim Namen des ID.2 geben

Testpublikum hatte erstes Konzept des ID.2 nicht positiv bewertet

Denn nachdem bekannt wurde, dass das Testpublikum das erste Konzept des ID.Life / ID.2 nicht positiv bewertet hatte, setzte man sich noch einmal ans Zeichenbrett. Seither ist es ruhig um das Fahrzeug, das vor allem günstig sein und eine gute Reichweite bieten soll.Jetzt wurde bei Twitter ein Event angekündigt, das unter dem Hashtag #VWforthepeople eine Weltpremiere bieten soll. Einzelheiten wurden noch nicht verraten, doch die Gerüchteküche ist sich einig, dass es nun endlich wieder um den ID.2 gehen soll. Bestätigt wurde das durch VW allerdings noch nicht. Volkswagen lädt daher zum Livestream am 15. März ab 18:20 Uhr ein. Den Stream kann man bei LinkedIn, YouTube und Twitter verfolgen.2022 waren einige interessante Eckdaten zum ID.2 durchgesickert. Es hieß damals, VW werde das Fahrzeug für rund 22.000 Euro anbieten . Ältere Konzern-Ankündigungen, die noch von unter 20.000 Euro sprachen, gelten durch die allgemeinen Preissteigerungen als überholt.Volkswagen will aber weiterhin einen günstigen Einstiegspreis schaffen. Dazu würde auch der Hashtag #VWforthepeople optimal passen. Ob VW das kommende Modell allerdings tatsächlich ID.2 nennen wird, ist noch nicht klar. Es könnte da noch Überraschungen geben. In der vergangenen Woche hatten die Wolfsburger den überarbeiteten ID.3 präsentiert. Der kostet im Übrigen mittlerweile 43.000 Euro - wobei eine Anpassung auf unter die Marke von 40.000 Euro laut dem Handelsblatt diskutiert wird.