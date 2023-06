Volkswagen arbeitet am ID.1 - und so könnte er aussehen

Volkswagen arbeitet einem neuen Bericht zufolge bereits mit Hochdruck an der Entwicklung eines wirklich günstigen, kompakten E-Autos. Das Fahrzeug könnte unter 20.000 Euro kosten und damit der Einstieg von VW in das Niedrigpreissegment sein.

ID.2all wird Grundstein legen

Das berichtet das Online-Magazin Autocars . Es geht in dem Bericht um den "ID.1", wobei dieser Name vermutlich nicht der sein wird, den VW dann später tatsächlich verwenden wird. Wie es heißt, will Volkswagen stattdessen wieder zu seiner alten Benennung der Fahrzeuge zurückkehren.Neue technische Entwicklungen können es dem neuen elektrischen VW-Einstiegsmodell ermöglichen, zu einem günstigen Preis gefertigt zu werden. Damit soll in den kommenden fünf Jahren laut Autocar "mit einem geistigen Nachfolger des e-Ups" zu rechnen sein.Der ID.1 wird demnach ein Stadtauto mit einer Kombination aus kompaktem Design und einfacher Technik sein, so wie es VW mit dem e-Up angeboten hatte.Der ID 1 basiert auf einer neuen, maßgeschneiderten Elektroplattform, die auch ähnlichen Modellen der Schwestermarken Cupra und Skoda zugrunde liegt. Er wird unterhalb der Serienversion des kürzlich vorgestellten ID.2all-Konzepts angesiedelt sein, das VW für über 25.000 Euro verkaufen will.Der Finanzvorstand des Volkswagen-Konzerns, Arno Antlitz, hatte vor kurzem bekräftigt, er glaube, dass das Unternehmen Elektroautos zu diesem Preis anbieten könne, und verwies auf die Entwicklung billigerer Batteriematerialien und Produktionsmethoden: "Im Moment sind wir ziemlich zuversichtlich, dass wir diesen Preispunkt erreichen können", sagte er. "Auf der technischen Seite gibt es eine Menge Innovationen. Dieses Auto wird die ersten eigenen Batteriezellen aus unserem Werk in Valencia haben. Wir sind gerade dabei, die Produktion hochzufahren. Bis dahin werden wir viel mehr Umfang haben."