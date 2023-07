Volkswagen: Autonome ID.Buzz fahren ab sofort in München

Früher als erwartet bringt Volkswagen jetzt vollautonome Roboter-Taxis auf Basis des E-Buzz auf die Straßen - für Fahrten mit Passagieren. Nach den ersten Testläufen im vergangenen Jahr geht es jetzt in München und in Texas los.

Volkswagen

Robotaxis ohne Fahrer

Level 4 autonomes Fahren

Zusammenfassung VW startet Robotaxis auf Basis des E-Buzz für Passagiere in München & Texas.

Erste Testfahrten nur für Behörden, Geschäftspartner & Journalisten.

Entwicklung eines günstigen Konzepts für jedermann.

Tests in städtischen Zentren, Level 4 autonom.

Pilotprogramm in Austin, Texas, Start Anfang Juli.

Investition in globale Roadmap für autonomes Fahren.

Volkswagen Nutzfahrzeuge baut Technologie auf 2 Kontinenten aus.

VWs Robotaxis beginnen nun bereits mit der Beförderung menschlicher Fahrgäste. Volkswagen Nutzfahrzeuge baut dafür die Technologie des autonomen Fahrens in den ID.Buzz-Elektrotransportern gleichzeitig auf zwei Kontinenten aus. Ziel ist, letztlich eine Genehmigung zu erhalten, dort auch ohne einen Fahrer unterwegs zu sein.In München startet jetzt der Betrieb der Fahrten, so wie das der Konzern bereits mit Moia und den dafür extra gefertigten VW-Transportern seit Jahren in verschiedenen Großstädten bundesweit anbietet.Vorerst bleibt die Beförderung von Fahrgästen in München jedoch Behördenvertretern, Geschäftspartnern und Journalisten vorbehalten. Damit will der Konzern zunächst mehr Daten sichern, bevor man in den regulären Fahrtbetrieb übergeht.Volkswagen und Moia arbeiten dafür an einem kommerziell tragbaren Konzept, das günstige Fahrten für jedermann ermöglichen soll, verriet VW-Nutzfahrzeuge-Vorstandschef Carsten Intra dazu bereits vor Monaten dem Handelsblatt . VW erklärte jetzt, dass sich die ersten Tests zum autonomen Fahren auf E-Fahrzeuge konzentrieren, die in städtischen Zentren eingesetzt werden sollen. Das ist dementsprechend schwieriger als auf einer Teststrecke.Diese Tests sollen die ID.Buzz-Fahrzeuge in die Lage versetzen, nach SAE-Standards mit Level 4 autonom zu navigieren, was für den Einsatz in Ridesharing- und Transportdiensten geeignet ist. Anfang Juli wurde das Pilotprogramm zudem in Austin im US-Bundesstaat Texas aufgenommen."Die Ausweitung unseres autonomen Fahrzeugprogramms auf Nordamerika ist der nächste Schritt in unserer globalen strategischen Roadmap und das Ergebnis einer langfristigen Investition", erklärte Christian Senger, Vorstand für die Entwicklung des autonomen Fahrens bei Volkswagen Nutzfahrzeuge.