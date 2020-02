Paint.NET - Kostenlose Bildbearbeitung

Funktionsumfang wie die Großen

Fast alles, was man zur Bildbearbeitung braucht

Wer sich abseits von Microsofts eigenem Onboard-Tool MS Paint ein umfassenderes Programm zur Bildbearbeitung wünscht, bekommt mit Paint.NET in der aktuellen Version 4.2.9 eine komfortable, umfangreiche und vor allem kostenlose Alternative geboten, die alle nötigen Werkzeuge mit sich bringt.Windows bringt mit der Software MS Paint nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten zur Bild­bearbeitung mit sich. Genau aus diesem Grund hat Microsoft in Zusammenarbeit mit der Washington State University das kostenlose Programm Paint.NET entwickelt. Ursprünglich als kostenlose Alternative zu dem Onboard-Tool Paint gedacht, bietet die Software mittlerweile Funktionen, die so meist nur in kostenpflichtigen Profi-Programmen zu finden sind.Mit Paint.NET können Nutzer beispielsweise verschiedene Bildebenen bearbeiten. Besonders praktisch ist dabei die "unendliche History", die es erlaubt, alle vergangenen Arbeitsschritte rückgängig zu machen. Darüber hinaus verfügt die Software über eine Vielzahl von Spezialeffekten und Autokorrektur-Funktionen, die die Bearbeitung von Bildern weiter erleichtern sollen. Je nach Vorliebe kann die Software mit einem weißen, schwarzen oder hellblauen Theme genutzt werden.Der Funktionsumfang von Paint.NET kann mit Plug-ins erweitert werden, die im offiziellen Forum zum Download bereitstehen. So kann das Programm beispielsweise um weitere Effekte bereichert werden. Andere Add-ons sorgen dafür, dass sich das Programm auf neue Formate versteht. So können mit Paint.NET unter anderem auch Adobe-Photoshop-Dateien (PSD) bearbeitet werden.Paint.NET sollte alle Funktionen mitbringen, die normale User in Sachen Bildbearbeitung benötigen. Dank Plug-in-Unterstützung können fehlende Features nachgerüstet werden. Wem MS Paint zu wenig Funktionen bietet, Adobe Photoshop aber zu aufgeblasen und teuer ist, der bekommt mit Paint.NET den kostenlosen Mittelweg geboten.Paint.NET unterstützt von Haus aus die Formate BMP, JPG, GIF, TIF, PNG, TGA und DirectDraw Surface (DDS).