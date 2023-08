ReFS-Systeme: Microsoft arbeitet an Inplace-Upgrades für Windows 11

Microsoft arbeitet daran, die sogenannten In-Place-Upgrades von Windows 11 auch auf einem ReFS-Volume zu ermöglichen. Entdeckt wurde das in einer der neuen Vorschau-Versionen - das dürfte auch die Verbreitung der ReFS-Nutzung außerhalb von Unternehmen fördern.

In-Place-Upgrades in Windows 11-Vorschau

Was ist ReFS?

Noch gibt es kaum Informationen zu der neuen Upgrade-Option. Der Twitter-Nutzer und Windows-Enthusiast Xeno hatte entdeckt, dass er ein In-Place-Upgrade durchführen kann (via Neowin ). Bisher wurde das nicht angeboten, doch mit dem Windows 11 Canary-Build 25931 läuft es plötzlich. Microsoft hat bisher dazu keine Ankündigungen herausgegeben.Ein In-Place-Upgrade sorgt dafür, das eine neue Windows-Version installiert wird, aber alle vorherigen bestehenden Anwendungen und Einstellungen bestehen bleiben. Bisher schlugen solche Versuche fehl, wenn ein Nutzer auf ReFS umgestellt hatte. Nun hat Xeno gezeigt, dass es funktioniert und ein kurzes Video dazu veröffentlicht:Interessanterweise ist dies nicht der einzige Fortschritt, den Microsoft in Bezug auf die ReFS-Unterstützung in Windows 11 gemacht hat. Das Unternehmen hat kürzlich auch die Version des Dateisystems von der vorherigen Version 3.0.9 auf Version 3.10 aktualisiert und beim regulären Patch-Day August Fehler bei der Wiederherstellungs-Option bei ReFS-Volumes behoben.Microsoft hatte das Resilient File System oder kurz ReFS, schon mit Windows 8 gestartet - zunächst aber nur für Windows Server. Im Vergleich zum New Technology File System (NTFS) verspricht ReFS unter anderem eine höhere Ausfallsicherheit, mehr Leistung und eine verbesserte Unterstützung von Datengrößen (bis zu 35 PB bei ReFS gegenüber 256 TB bei NTFS).Erst seit Anfang 2023 ermöglicht Microsoft die Installation von Windows 11 auf ReFS-Volumes.In-Place-Upgrades waren bisher aber nicht möglich und eine saubere Neuinstallation damit die einzige Möglichkeit, um Windows auf einem solchen Dateisystem auszuprobieren.