Paint: Microsoft integriert Dark Mode in das Zeichenprogramm

Microsoft hat ein neues Update für die Paint-App veröffentlicht, das von Windows 11-Insidern im Canary- und Dev-Channel heruntergeladen werden kann. Zu den größten Neuerungen zählt ein Dunkelmodus. Zudem kann die Zoomstufe jetzt besser angepasst werden.

Zoom-Funktion wurde verbessert

Zusammenfassung Microsoft veröffentlicht Update für Paint-App mit einem Dark Mode.

Update besitzt die Versionsnummer 11.2304.17.0.

Dark Mode kann mit System-Theme gekoppelt oder manuell aktiviert werden.

Zoom-Funktion ermöglicht feinere Schritte und benutzerdefinierte Werte.

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit durch neue Zugriffstasten und Tastaturkürzel.

"Bild-Eigenschaften"-Dialog an neues Windows 11-Design angepasst.

Microsoft

Die Aktualisierung hebt die Versionsnummer auf 11.2304.17.0 an und wird automatisch an die in den entsprechenden Kanälen des Insider-Programms angemeldeten Nutzer verteilt. Der Dark Mode stattet das Bildbearbeitungs-Tool mit einem dunklen Design aus. Wie üblich kann der Dunkelmodus mit dem im System eingestellten Theme gekoppelt oder manuell aktiviert werden. Unter Windows 11 ist der Dark Mode schon in zahlreichen anderen Apps wie dem Edge-Browser und dem Datei-Explorer zu finden.Einem Blog-Eintrag der Redmonder zufolge handelt es sich bei dem dunkel Modus nicht um die einzige in das Paint-Update integrierte Neuerung. Microsoft hat die Zoom-Funktion des Zeichenprogramms verbessert, sodass es nun einfacher ist, den angezeigten Bildausschnitt zu vergrößern oder zu verkleinern. Während die bisherigen Voreinstellungen weiterhin vorhanden sind, können Anwender nun feinere Schritte des Schiebereglers nutzen oder einen benutzerdefinierten Zoom-Wert festlegen. Ferner kann der Zoom jetzt an die Fenstergröße angepasst werden.Weitere Änderungen in Bezug auf die Insider-Aktualisierung stellen Verbesserungen bei der Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit der App dar. Microsoft hat neue Zugriffstasten und Tastaturkürzel in Paint eingebaut. Der "Bild-Eigenschaften"-Dialog wurde überarbeitet und passt sich nun an den Stil des neuen Windows 11-Designs an.