Das Warten hat ein Ende: 3D-Emojis zeigen sich erstmals in Windows 11

Microsoft hat vor mittlerweile zwei Jahren angekündigt, dass man 3D-Emojis einführt und verteilt. Diese waren zunächst für Microsoft Office sowie Teams vorgesehen, sollten aber später auch für Windows 11 kommen. Es folgte ein langes Hin und Her, doch nun ist es endlich so weit.

3D-Emoji erstmals in Windows 11

Zusammenfassung Microsoft führt 3D-Emojis ein, vor zwei Jahren angekündigt

Anfangs für Office/Teams, später auch für Windows 11

Nutzer begeistert, Microsoft zog sich zurück, Emojigate folgte

Microsoft entschied sich erneut anders, Umsetzung dauerte lange

Windows Insider Preview Build 25905 hat nun 3D-Emojis freigeschaltet

Die 3D-Emoji wurden vor ziemlich genau zwei Jahren vorgestellt, der Redmonder Konzern wollte damit frischen Wind in seine Reaktionssymbole bringen. Die plastischeren Emojis sollten "strahlenden Farben" und eine modernere Optik bieten.Bei den Nutzern kamen diese auch gut bis bestens an, doch einige Monate später folgte (zunächst) die Enttäuschung: Denn Microsoft entschied sich nach internen Diskussionen, die 3D-Emojis nicht für Windows 11 umzusetzen. Das wiederum hatte das "Emojigate" zur Folge, denn zahlreiche Nutzer beschwerten sich lautstark beim Redmonder Unternehmen, dass Microsoft die bei Anwendern beliebten Designs wieder zurückzieht.Einige Monate danach entschied sich Microsoft erneut anders und kündigte an, dass diese nun doch auch für Windows 11 vorgesehen sind. Seither war es aber eher still um das Thema, denn bei der Umsetzung ließ sich Microsoft Zeit.Doch nun ist es endlich so weit: Denn Microsoft hat den ersten Schritt auf dem Weg zu einer Veröffentlichung für alle gemacht. Denn Microsoft hat die 3D-Emoji im Windows Insider Preview Build 25905 freigeschaltet, dieser steht allerdings bisher Nutzern des Canary-Kanals bereit (via Windows Central ).Das bedeutet, dass die neuen Emojis in den kommenden Tagen und Wochen die jeweiligen Testkanäle von Microsoft durchlaufen werden. Wie lange das dauern könnte, ist derzeit nicht bekannt, allerdings handelt es sich hier um grafische Elemente, die keinen allzu tiefen Eingriff in den Code erfordern dürften - entsprechend ist zu hoffen, dass wir die 3D-Emojis in naher Zukunft zu Gesicht bekommen.