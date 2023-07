Windows 11: Erste Insider-Build ohne Unterstützung für 32-Bit-Apps

Microsoft leitet den Abschied von 32-Bit-Anwendungen unter Windows 11 ein. Zumindest bei den ARM-kompatiblen Versionen des Betriebssystems werden die alten UWP-basierten Apps für 32-Bit-Systeme seit der jüngsten Insider-Preview nicht mehr unterstützt.

Windows 11 Build 25905 verweigert Start von ARM32-Apps

Zusammenfassung Microsoft leitet Abschied von 32-Bit-Anwendungen unter Windows 11 ein.

ARM-Versionen unterstützen keine UWP-basierten Apps für 32-Bit-Systeme mehr.

Nutzer erhält während Installation Liste vorhandener 32-Bit-Anwendungen.

Microsoft rät zur Aktualisierung auf ARM64-Versionen.

Künftige ARM-Prozessoren werden keine Unterstützung mehr bieten.

Android hat Abschied von 32-Bit-Unterstützung bereits vor längerer Zeit eingeleitet.

Abschied kaum merkbar, da Windows 11 für ARM-Systeme nur kleine Nutzerbasis hat.

Wie Neowin feststellte, enthalten Microsofts Veröffentlichungsnotizen für die Windows 11 Insider Preview Build 25905 , die seit kurzem im Canary-Kanal an Tester ausgeliefert wird, eine entsprechende Ankündigung. Ab sofort entfällt der Support für 32-Bit UWP-Apps, weshalb Windows on ARM diese nicht mehr unterstützt.Versucht man eine solche App auf einem PC mit ARM-Plattform und der aktuellen Insider-Preview zu starten, wird dies vom Betriebssystem einfach verweigert. Der Support für ARM64-Apps bleibt natürlich weiter bestehen, so dass diese logischerweise einfach weiter genutzt werden können.Um den Verzicht auf ARM32-Apps in den ARM-Versionen von Windows 11 zu erleichtern, zeigt das Betriebssystem während der Installation der neuen Vorschauversion eine Liste eventuell auf dem jeweiligen System vorhandener 32-Bit-Anwendungen an. Auf diese Weise wird der Nutzer darüber informiert, welche Apps künftig nicht mehr verwendet werden können.Microsoft rät natürlich dazu, bei den betroffenen Apps eine Aktualisierung auf eine eventuell über den Microsoft Store verfügbare neuere Version auf ARM64-Basis vorzunehmen, um die Apps weiter nutzen zu können. Für die meisten Nutzer dürfte der jetzt erfolgende Schritt ohnehin kaum merkbar sein. Windows 11 für ARM-Systeme hat bisher nur eine sehr kleine Nutzerbasis und die Auswahl an nativ auf den ARM-PCs laufenden Apps ist noch recht überschaubar.Die Unterstützung für ARM32-Apps ist im Grunde somit ohnehin nur noch eine Formalität, wobei er kaum überrascht. Die kommende Generation von ARM-Prozessoren für Windows-PCs wird keine entsprechende Unterstützung mehr mitbringen. Auch bei Android hat man den Abschied von 32-Bit-Unterstützung bereits vor geraumer Zeit eingeleitet.