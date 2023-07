Diese neuen Windows 11-Funktionen starten zum Patch-Day Juli

Microsoft hat zum Patch-Day Juli auch für Windows 11 neue Funktionen gestartet. Enthalten sind unter anderem neue Funktionen für Microsoft Defender for Endpoint - Details sind dazu aber noch kaum bekannt. Zudem ändert das Update die Standard-Terminal-Einstellungen.

Highlights Windows 11-Update KB5027292 Neu! Dieses Update fügt viele neue Funktionen und Verbesserungen zu Microsoft Defender für Endpoint hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft Defender für Endpoint.

Dieses Update fügt viele neue Funktionen und Verbesserungen zu Microsoft Defender für Endpoint hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Microsoft Defender für Endpoint. Neu! Das Update verbessert mehrere Schriftarten für vereinfachtes Chinesisch und den Microsoft Pinyin Input Method Editor (IME), um GB18030-2022 zu unterstützen. Sie können Zeichen der Konformitätsstufe 1 oder 2 eingeben und anzeigen, indem Sie die Ergänzungen zu Microsoft Yahei, Simsun und Dengxian verwenden. Dieses Update unterstützt nun die Unicode-Erweiterungen E und F in der Schriftart Simsun Ext-B. Damit werden die Anforderungen für Stufe 3 erfüllt.

Das Update verbessert mehrere Schriftarten für vereinfachtes Chinesisch und den Microsoft Pinyin Input Method Editor (IME), um GB18030-2022 zu unterstützen. Sie können Zeichen der Konformitätsstufe 1 oder 2 eingeben und anzeigen, indem Sie die Ergänzungen zu Microsoft Yahei, Simsun und Dengxian verwenden. Dieses Update unterstützt nun die Unicode-Erweiterungen E und F in der Schriftart Simsun Ext-B. Damit werden die Anforderungen für Stufe 3 erfüllt. Dieses Update wirkt sich auf die Standard-Terminal-Einstellungen aus. Es fügt "Windows entscheiden lassen" als Standardoption hinzu.

Dieses Update behebt ein Problem, das Narrator betrifft. Das Problem verhindert, dass Narrator den Scanmodus beibehält, wenn Sie zwischen Browsern wechseln.

Das Update behebt ein Problem, das die Push-Benachrichtigungen von Microsoft Intune betrifft. Das Problem verhindert, dass Geräte mit weniger als 3,5 GB RAM diese erhalten.

Das Update behebt ein Problem, das die Bildschirmtastatur betrifft. Das Problem führt dazu, dass die Tastatur nach dem Sperren des Geräts nicht mehr geöffnet wird.

Das Update behebt ein Problem, das Narrator betrifft. Es wird ein falscher Status angezeigt, wenn Sie die Auswahl einer ausgewählten Optionsschaltfläche abbrechen.

Das Update behebt ein Problem, das eine geplante monatliche Aufgabe betrifft. Sie wird möglicherweise nicht pünktlich ausgeführt, wenn das nächste Ereignis in die Sommerzeit fällt.

Das Update behebt ein Problem, das bestimmte Anwendungen betrifft, die IDBObjectStore verwenden. Sie funktionieren nicht im Microsoft Edge- und IE-Modus.

Das Update behebt ein Problem, das sich auf alle Registrierungseinstellungen unter den Pfaden für Richtlinien auswirkt. Sie werden möglicherweise gelöscht. Dies tritt auf, wenn Sie die lokale temporäre Benutzerrichtliniendatei während der Gruppenrichtlinienverarbeitung nicht umbenennen.

Dieses Update betrifft den Desktop Window Manager (DWM). Es verbessert seine Zuverlässigkeit.

Das Update behebt ein Problem, das .msi-Dateien betrifft. Ein kleineres Update wird nicht installiert. Dies tritt auf, wenn Sie den Enterprise Desktop-App-Management-Konfigurationsdienstanbieter (CSP) verwenden, um die .msi-Datei zu verteilen.

Dieses Update behebt ein Problem, das msftconnecttext.net betrifft. Es kommt zu übermäßigem HTTP-Datenverkehr.

Das Update behebt ein Problem, das den Spooler-Dienst betrifft. Er funktioniert nicht mehr. Dieses Problem tritt auf, wenn Sie unter Verwendung eines bestimmten Arbeitsbereichs drucken.

Das Update behebt ein Problem, das den Network Protector für BitLocker betrifft. Er wird nicht wieder aufgenommen, nachdem er angehalten wurde.

Das Update behebt ein Problem, das einen tib.sys-Treiber betrifft. Er wird nicht geladen. Dies tritt auf, wenn HyperVisor-protected Code Integrity (HVCI) aktiviert ist.

Dieses Update behebt ein Problem, das TextInputHost.exe betrifft. Sie funktioniert nicht mehr.

Das Update behebt ein Problem, das Benutzer von Azure Virtual Desktop und Windows 365 betrifft. Möglicherweise wird nicht der richtige Speicherort für eine Remotedesktop-Sitzung in Ihrer virtuellen Maschine oder Ihrem Cloud-PC angezeigt.

Das Update behebt ein Problem, das HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders betrifft. Sie können jetzt die richtigen Standardberechtigungen für diesen Verzeichnispfad festlegen und beibehalten. Wenn die Berechtigungen falsch sind, schlagen Startmenü, Suche und Azure Active Directory (Azure AD)-Authentifizierung fehl.

Dieses Update behebt ein Problem, das diejenigen betrifft, die die Kontooption "Smartcard ist für interaktive Anmeldung erforderlich" aktivieren. Wenn RC4 deaktiviert ist, können Sie sich nicht bei Remote Desktop Services-Farmen authentifizieren. Die Fehlermeldung lautet: "Es ist ein Authentifizierungsfehler aufgetreten. Der angeforderte Verschlüsselungstyp wird vom KDC nicht unterstützt."

Microsoft gibt wichtige Neuerungen und Optimierungen seit einiger Zeit auch zusammen mit Sicherheits- und Wartungs-Updates heraus. Der neue Release-Plan sieht vor, dass neue Features zunächst mit den monatlichen optionalen Updates gestartet werden. Dann hat jeder Nutzer die Wahl, ob er die Neuerungen ausprobieren möchte oder nicht.Zum regulären Patch-Day jeweils am zweiten Dienstag im Monat werden alle Inhalte des optionalen Updates dann für weitere Nutzer mit verteilt. So auch in diesem Monat. Viel neues gibt es allerdings dieses Mal nicht zu entdecken. An Nutzer, die bereits Windows 11 Version 22H2 installiert haben, wird nun verstärkt das Moments 3-Update ausgeliefert . Microsoft hat daher in den Patch-Notes Juli auch die Moments 3-Fetaures mit anufgenommen.Über die wichtigsten Neuerungen des optionalen Updates vom Juni 2023 hatten wir berichtet. Diese Inhalte sind jetzt so zum Patch-Day Juli übernommen worden. Die wichtigste Neuerung, von der alle Windows 11-Nutzer profitieren werden, ist eine Verbesserung für die eingebaute Sicherheitsfunktion Microsoft Defender. Bisher hat Microsoft dazu aber nur wenig verraten. Zudem werden die Standard-Terminal-Einstellungen geändert, in dem eine weiter Option zugefügt wurde. Näheres dazu findet ihr in den Release-Notes zur neuesten Version: