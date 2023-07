Windows 11: Feature erlaubt Neuinstallation ohne Verlust von Apps

Bei anhaltenden Problemen in Zusammenhang mit Windows-Rechnern ist die einfachste Lösung häufig, das Betriebssystem neu zu installieren. Dabei werden allerdings alle Anwendungen und Einstellungen entfernt. Ein neues Feature ermöglicht die Neuinstallation ohne Datenverlust.

Apps werden bei einer Neuinstallation aktuell entfernt

Option zunächst nur für Insider verfügbar

Zusammenfassung Neue Wiederherstellungs-Option: keine Datenverluste bei Neuinstallation.

Feature zunächst nur in Insider-Builds integriert.

Update an alle Systeme wird ausgeliefert, wenn keine Probleme auftreten

Anwendungen bleiben bei einer Neuinstallation erhalten.

Bei einer klassischen Installation von Windows 11 werden alle gespeicherten Daten überschrieben. Es gibt jedoch schon seit einiger Zeit die Möglichkeit, persönliche Daten in bestimmten Verzeichnissen zu behalten und eine Neuinstallation auszuführen. Hierbei werden jedoch alle Apps deinstalliert, sodass die Programme wieder einzeln hinzugefügt werden müssen.Auch das Zurückkehren zu einem vorherigen Systemzustand bringt den Nachteil mit sich, dass manche Inhalte verloren gehen. Deswegen erhält Windows 11 demnächst laut Betanews eine zusätzliche Wiederherstellungs-Option.Das Feature lässt sich in den Sys­tem­ein­stel­lung­en finden und setzt den PC zurück. Bei dem Prozess werden keine Dateien, Apps und Einstellungen gelöscht. Das Betriebssystem an sich wird hingegen neu installiert. Hierfür wird zunächst ein Windows 11-Image heruntergeladen. Anschließend wird eine Neuinstallation durchgeführt, bei der bestehende Apps erhalten bleiben.Aktuell steht die Wiederherstellungs-Option nur am Insider-Programm angemeldeten Nutzern zur Verfügung. Die Funktion wurde in die neuesten Preview-Builds integriert. Sollten keine Bugs in Verbindung mit dem Feature auftauchen, könnte das Update an alle Systeme ausgeliefert werden.