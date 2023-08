Test der Windows 11-Vorschau mit RAR, 7-Zip Support ausgeweitet

Microsoft bereitet sich auf den Start der Unterstützung zum nativen Entpacken von RAR-, TAR- und 7-Zip-Archiven in Windows 11 vor. Mit dem Start des Features in der neuen Beta-Version geht es jetzt einen großen Schritt vorwärts.

Native Unterstützung startet für mehr Nutzer

Build 22631.2199 = Neue Funktionen werden eingeführt.

Build 22621.2199 = Neue Funktionen standardmäßig deaktiviert.

Weitere Neuerungen

Entpacken von RAR, 7-Zip & Co. und weitere Features

Neu nativ lesbar: .rar, .7z, .tar, .tar.gz, .tar.bz2, .tar.zst, .tar.xz, .tgz, .tbz2, .tzst, .txz

Zusammenfassung Microsoft bereitet native Entpack-Unterstützung für RAR, TAR, 7-Zip vor.

Neues Feature in neuer Beta-Version verfügbar, Update für alle Nutzer geplant.

Beta-Test bringt neue Buildnummern und Funktionen.

Verbesserungen für Narrator, Taskbar, Einstellungen und Startmenü-Thumbnails.

Weiteres Lesen von Archivdateiformaten ab 2024, Packen weiterhin durch Drittanbieter-Programme.

Aktuell nur Lesen unterstützt, Packen ab 2024.

Unterstützung für weitere Archivdateiformate wird mit Begeisterung erwartet.

Bereits im Juni hatte Microsoft den Startschuss für den Test der neuen nativen Unterstützung im Windows 11 Dev-Kanal gegeben. Jetzt wird der Test für den Beta-Kanal und damit für mehr Nutzer ausgeweitet - noch in diesem Jahr soll es ein Update für alle Nutzer geben. Details dazu haben wir am Ende dieses Beitrags angefügt.Der neue Beta-Test ist ab sofort zur Aktualisierung verfügbar und bringt folgende Buildnummern:Insider, die zuvor auf Build 22624 waren, werden automatisch über ein Aktivierungspaket auf Build 22631 gebracht.Microsoft beginnt mit diesem Release neben der RAR-, TAR- und 7-Zip-Unterstützung mit der Einführung neuer Thumbnails im Startmenü sowie Verbesserungen für den Narrator, für die Taskbar und den Einstellungen. Zudem gibt es eine Vielzahl an Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Weitere Informationen gibt es im Windows Blog De Unterstützung für das Lesen weiterer Archivdateiformate wird von vielen Nutzern schon mit Begeisterung erwartet - zunächst startet aber tatsächlich nur das Lesen und erst 2024 das Packen. Dafür müssen zunächst noch weiterhin Alternativen wie Programme von Drittanbietern (z.B. WinZip oder WinRAR ) verwendet werden.