Windows 11 Update: 1000-Hz-Mäuse sorgen für Stottern in Spielen

Gaming-Mäuse mit hoher Abtastrate können zu Rucklern in Spielen führen. Mit dem neuen Juli 2023-Update für Windows 11 22H2 samt Moment 3-Funktionen soll Microsoft die mausbedingten "Stotter"-Probleme aus der Welt geschafft haben.

In den Patch Notes des jüngst veröffentlichten Windows-11-Updates (KB5028185) heißt es: "Dieses Update verbessert die Leistung Ihres Computers, wenn Sie eine Maus verwenden, die eine hohe Berichtsrate für Spiele aufweist." Zuvor aufgetretene Ruckler oder Stotter-Effekte (engl. Stuttering) könnten somit auf Mäuse mit einer Abtastrate von 1000 Hz und mehr zurückzuführen sein.Die Probleme mit stockenden Mauszeigern sollen laut Microsoft im Zusammenhang mit diversen Hintergrundanwendungen stehen, die neben dem Spiel ebenfalls auf die hohe Abtastrate zurückgreifen. Darunter etwa Apps für Voice-Chats, Streaming oder aber Anwendungen zur Konfiguration von Tastatur, Maus oder Grafikkarte usw.Um die Verarbeitungszeit für die Bearbeitung von Eingabeanfragen zu reduzieren, haben die Redmonder den sogenannten "Raw Mouse Listener" im Hintergrund gedrosselt und die Nachrichtenrate begrenzt. Am Beispiel eines Surface Laptop Studio mit aktuellstem Windows 11-Patch konnten Gaming-Mäuse mit 1000-Hz-Abtastrate problemlos mit diversen Hintergrundanwendungen und ohne das einst "erhebliche Stottern" verwendet werden.Seit Jahren setzen Hersteller von Gaming-Mäusen auf eine Abtastrate von 1000 Hz. Dass gerade Windows 11 hier zu Problemen führen konnte, galt für viele Spieler als besonders frustrierend. Mittlerweile produzierten Unternehmen wie Razer bereits Eingabegeräte weit über dem einstigen 1000-Hz-Standard. Die Razer Viper 8K etwa bietet eine Abtastrate von bis zu 8000 Hz.Welche Spiele und Kombinationen aus Hardware sowie Hintergrundanwendungen das Stottern hervorgerufen haben, gab Microsoft nicht an. In einem Screenshot wird allerdings anhand eines Beispiels gezeigt, dass zumindest das beliebte Online-Battle-Arena-Spiel League of Legends betroffen gewesen ist.