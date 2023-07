Wie sinnvoll die 800-W-Grenze für Balkonkraftwerke wirklich ist

In den kommenden Wochen und Monaten wird die Leistungsbeschränkung von Balkonkraftwerken von 600 auf 800 Watt angehoben. Das hat die Bundesregierung bereits mehrfach klargemacht. Aber ist das für ein Balkonkraftwerk überhaupt sinnvoll?

Warum hat nur Deutschland 600 Watt für Balkonkraftwerke?

Wie viel mehr helfen 800 Watt Leistung überhaupt?

Alternative 1: Einspeisewächter

Alternative 2: Akku fürs Balkonkraftwerk

Zusammenfassung Leistungsbeschränkung von Balkonkraftwerken auf 800 Watt

EU-weite Richtlinie für Einspeiseleistung von Mini-Solaranlagen

In Deutschland: VDE legte Grenze auf 600 Watt fest

Grund: Kabelquerschnitt von 1,5 mm² und 16 Ampere-Sicherung

Es gibt eine EU-weite Richtlinie für die maximale Einspeiseleistung von Mini-Solaranlagen. Auf Seite 10 der EU-Verordnung 2016/631 wurde bereits im Jahr 2016 festgelegt, dass stromerzeugende Anlagen unter 800 Watt keine Netzrelevanz haben. Die meisten EU-Länder folgen diesem Vorschlag, sodass 800-Watt-Anlagen zur Stromerzeugung genehmigungsfrei betrieben werden dürfen.In Deutschland hat die VDE allerdings noch ein Wörtchen mitzureden - und die Grenze auf 600 Watt festgelegt. Aber wieso eigentlich?In Wohngebäuden in Deutschland werden typischerweise Stromleitungen mit einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm² verbaut. Diese Kabel werden nun am Sicherungskasten mit 16 Ampere abgesichert. Es lassen sich also maximal 3680 Watt an einen Stromkreis hängen, bis die Sicherung auslöst. Wäre die Leistung höher, bestünde das Risiko, dass Leitungen überlastet werden und etwa ein Kabelbrand entsteht - oder die Leitungen zumindest schneller altern.Jetzt kommen wir zu den Balkonkraftwerken. Diese erhöhen die Leistung nämlich jenseits der Sicherung. Wenn Ihr an einem Stromkreis jetzt etwa einen Wäschetrockner und eine Elektroheizung mit besagten 3,68 kW betreibt, dann schiebt ein Balkonkraftwerk die Leistung im Stromkreis noch weiter nach oben, ohne dass die Sicherung herausfliegt - mit potenziell schwerwiegenden Folgen.Bei 1,5 mm² ist hier allerdings noch eine physikalische Leistungsreserve im Kabel von 600 Watt vorhanden, und genau diese wird den Balkonkraftwerken zugestanden. Mit 800 Watt oder mehr gäbe es die (zugegeben sehr theoretische, da etwa eine Waschmaschine auch nur kurzzeitig auf die maximal mögliche Spitzenlast während der Heizphase kommt) Möglichkeit, die Leitungen zu überlasten. Ihr solltet also nicht unbedingt schweres Werkzeug in Dauerlast an jenem Stromkreis betreiben, an dem auch das Balkonkraftwerk hängt - zumindest dann nicht, wenn zur Mittagszeit viel Leistung produziert wird.Selbst wenn Ihr nicht das Worst-Case-Szenario erreicht und die Leitungen nicht überlastet: Wie viel mehr nutzt ein Balkonkraftwerk mit 800 Watt überhaupt? In den allermeisten Fällen werdet Ihr nicht einmal in die Nähe der theoretisch möglichen 33 % Mehrleistung kommen. Die meisten Solarpanels bieten aktuell eine Leistung von rund 400 bis 450 W. Mit zwei PV-Panels kommt Ihr also ohnehin nur sporadisch auf die erlaubte Spitzenleistung.Hinzu kommt, dass Balkonkraftwerke tagsüber ihre Spitzenleistung einspeisen. Tagsüber ist allerdings in vielen Haushalten niemand zu Hause, und selbst, wenn die Kinder von der Schule kommen, werden nur wenige Verbraucher überhaupt genutzt werden. Mit Kühlschrank, Router, Standby-Geräten und vielleicht einem laufenden Fernseher der Kids kommt Ihr (hoffentlich) nicht einmal in die Nähe der 800 Watt, sodass Ihr vermutlich sogar noch einen Teil der gewonnenen Energie verschenkt - wenn Ihr nicht gerade mit leistungsstarker Hardware im Homeoffice arbeitet, oder eine Wärmepumpe bei dem derzeitigen Wetter das Haus herunterkühlt.Im Endeffekt haben die Ankündigungen von der Bundesregierung bezüglich Balkonkraftwerken aber noch deutlich sinnvollere Komponenten, unter anderem die (hoffentlich) vereinfachte Anmeldung bei nur noch einer Anlaufstelle statt im Marktstammdatenregister UND beim Netzbetreiber.Es gibt allerdings noch zwei weitere alternative Herangehensweisen an das 600- beziehungsweise 800-W-Thema.Eine alternative Lösung, um das Problem mit den 600 beziehungsweise 800 W grundsätzlich anzugehen beziehungsweise die Beschränkungen komplett aufzuheben, sind sogenannte Einspeisewächter. Wie der Name schon ankündigt, überwachen diese kontinuierlich den Energieverbrauch und wissen so jederzeit, wie viel "Platz" noch in der Leitung für Energie vom Balkonkraftwerk bleibt.Das Berliner Startup Indielux hat einen solchen Wächter entwickelt, der bei Kickstarter bereits eine erfolgreiche Kampagne absolviert hat - und ab September im Handel erhältlich sein soll. Wir hoffen, dass wir den Stromwächter namens Ready2Plugin in den kommenden Wochen und Monaten mal ausprobieren können.Die zweite Option besteht darin, die überschüssige Energie in einem Akku zu speichern und genau dann einzuspeisen, wenn sie auch wirklich benötigt wird. Intelligente Systeme wie EcoFlow PowerStream ermöglichen es sogar, die Einspeiseleistung dynamisch an den aktuellen Energieverbrauch bestimmter Verbraucher anzupassen - der Überschuss landet im Akku.Genau solche Speichersysteme profitieren dann von der Anhebung von 600 auf 800 Watt, da sie energiehungrige Verbraucher im Bedarfsfall mit mehr Energie versorgen können. Damit lässt sich die gespeicherte Energie noch ein Stück gezielter ausnutzen.Habt Ihr schon ein Balkonkraftwerk im Einsatz - und falls ja, was für ein System nutzt Ihr? Hat Euer Wechselrichter 600 oder 800 Watt, habt Ihr einen Akku oder wartet Ihr noch sehnsüchtig auf einen Einspeisewächter?