AutoPowerOptionsOK - Automatischer Wechsel der Energieoptionen

Strom sparen, Hardware schonen

Nützliches Tray-Menü

Zwar kann Windows verschiedene Stromsparfunktionen nutzen und dabei sogar selbst­ständig zwischen mehreren Leistungsprofilen wechseln, in der Praxis gelingt dies aber nicht immer zuverlässig. Abhilfe schafft hier die Freeware AutoPowerOptionsOK 2.88, indem sie die Energieoptionen bei Inaktivität anpasst oder den Monitor ausschaltet.Das nur wenige Kilobyte große Tool benötigt keine Installation und ist daher nach dem Ent­packen des heruntergeladenen ZIP-Archivs direkt startklar. Die Bedienung ist ausgesprochen ein­fach und nahezu selbsterklärend.Mit den jeweiligen Funktionen legen Sie fest, nach wie vielen Sekunden oder Minuten der Monitor ausgeschaltet beziehungsweise der Computer in den Schlafmodus versetzt werden soll, wenn keine Tastatur- oder Mauseingaben von der Software registriert werden. Vor dem Wechsel in den Schlafmodus kann außerdem auf Wunsch ein Hinweisfenster den Nutzer informieren, sodass dieser doch noch abgebrochen werden kann.Auf dieselbe Weise nutzen Sie den automatischen Wechsel der Energieoptionen, also etwa vom Modus "Höchstleistung" zu "Ausbalanciert" oder in den "Energiesparmodus". Bei erneuter Nutzeraktivität kehrt das System dann in den gewünschten Energiemodus zurück.AutoPowerOptionsOK benötigt nur wenige Systemressourcen und sollte daher für eine sinnvolle Nutzung stets zusammen mit Windows starten. Ein weiterer Vorteil: Über das Programmsymbol im Infobereich erreichen Sie über einen Rechtsklick Funktionen zum manu­ellen Wechsel der Energieoptionen. Außerdem starten Sie von hier den PC neu, fahren ihn herunter oder führen einen Wechsel in den Ruhezustand beziehungsweise Standby-Modus durch.AutoPowerOptionsOK unterstützt die Betriebssysteme Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1 sowie 10 jeweils in den 32-Bit und 64-Bit-Versionen. Dank einer Zoom-Funktion ist die Software zudem selbst von Menschen mit Sehbehinderung gut nutzbar.