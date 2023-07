Toyota baut Feststoff-Akku: Durchbruch gelungen, Produktion ab 2027

Toyota hat laut eigenen Angaben nun auch einen Durchbruch bei Entwicklung und Produktion von Feststoffakkus erreicht. Der Konzern zeigte dazu jetzt den Prototyp einer Batterie mit bis zu 1200 Kilometer Reichweite bei nur zehn Minuten Ladezeit.

Erst im Juni hat sich Toyota nach jahrelangem Zurückhalten zu seiner Elektro-Strategie geäußert und einen Ausblick auf kommende Modelle gegeben. Nun wird auch klar, warum der Konzern so lange abgewartet hat. Jetzt hat Toyota erklärt, dass man einen technologischen Durchbruch erzielt hat, der es ermöglicht, das Gewicht, die Größe und die Kosten von Batterien für Elektrofahrzeuge zu halbieren. Damit plant Toyota ab 2027 durchzustarten. Das meldet die Financial Times Das Unternehmen gab bekannt, dass es die Produktion des Materials für die Herstellung von Feststoffakkus vereinfacht hat und bezeichnete die Entdeckung als einen bedeutenden Fortschritt, der die Ladezeiten drastisch verkürzen und die Reichweite erhöhen wird."Sowohl bei unseren Flüssig- als auch bei unseren Festkörperbatterien streben wir eine drastische Veränderung der Situation an, in der die derzeitigen Batterien zu groß, schwer und teuer sind. Was das Potenzial anbelangt, so wollen wir alle diese Faktoren halbieren", sagte Keiji Kaita, Präsident des Toyota Forschungs- und Entwicklungszentrums.Kaita fügte hinzu, dass sein Unternehmen einen Weg entwickelt hat, um Batterien haltbarer zu machen, und glaubt, dass Toyota nun einen Feststoffakku mit einer Reichweite von 1200 km herstellen kann, der in 10 Minuten oder weniger aufgeladen werden kann und einfacher in der Herstellung ist als eine herkömmliche Lithium-Ionen-Batterie.Wirkliche Details zu dem neuen Akku wurden aber bisher noch nicht verraten. "Die nächste Generation batteriebetriebener Elektroautos wird neue Batterien verwenden, durch die wir entschlossen sind, weltweit führend im Energieverbrauch batteriebetriebener Elektroautos zu werden. Bis 2030 werden 1,7 Millionen der insgesamt 3,5 Millionen Einheiten von der BEV Factory bereitgestellt werden. Freuen Sie sich auf ein batteriebetriebenes EV, das die Herzen aller Kunden erobert."