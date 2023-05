Windows 11 Moment 3-Update: Start 24. Mai, so bekommst du es rasch

Windows Insider können schon seit einigen Wochen die kommenden neuen Funktionen des Windows 11 Moment 3-Updates ausprobieren. Nun ist klar: Die Freigabe für alle Nutzer startet schon morgen, 24. Mai. Diese Neuerungen werden erwartet.

Update forcieren

Neue Funktionen und Verbesserungen in Moment 3 Drucken-Taste öffnet Snipping-Tool

Begrenzung von Alt+Tab-Fenstern in der Anzeige für Multitasking

Live-Untertitel in weiteren Sprachen verfügbar, auch Deutsch

Aktualisierungen der Einstellungs-App

Neue Einstellung fürs Startmenü

Live-Kernel-Dumps aus dem Task-Manager

Verbesserungen der Taskleiste mit Uhr-Sekundenanzeige

Zugriffstasten in XAML-Kontextmenüs des Datei-Explorers

Fotos-App-Update mit neuen Diashows und Werkzeugen

Aktualisierungen der Sprachsteuerung

Zusammenfassung Windows 11 Moment 3-Update startet am 24. Mai 2023

Viele neue Funktionen für Anwender verfügbar

Drucken-Taste öffnet Snipping-Tool, Live-Untertitel in Deutsch usw.

Verteilung gestaffelt, Update-Einstellungen ändern für schnellere Bereitstellung

Einige Funktionen nur für englischsprachige Nutzer

Zum Start der Entwicklerkonferenz Build hat Microsoft bekannt gegeben, dass die Windows 11 Version 22H2 ab morgen, 24. Mai 2023, das Moment 3-Update erhalten wird. Über die Arbeiten an dieser Aktualisierung hatten wir in den letzten Wochen verstärkt berichtet. Anwender können sich auf viele Verbesserungen freuen. Wir haben eine Liste der für Anwender wichtigsten neuen Funktionen zusammengefasst und am Ende dieses Beitrags angehängt.Fast noch wichtiger wie die neuen Funktionen ist natürlich für viele Nutzer, dass man sie auch schnell ausprobieren kann. Bei den Moment-Updates läuft das etwas anderes als bei den großen jährlichen Funktions-Updates im Herbst - sie werden sehr viel schneller verteilt, sodass jeder Nutzer sie innerhalb weniger Wochen erhält.Es geht aber auch schneller. Das neueste Update von Microsoft wird ab 24. Mai 2023 verfügbar sein. Die Nutzer von Windows 11 Version 22H2 müssen sich unter Umständen gedulden, bis ihnen das Update angeboten wird, da die Verteilung wie gewohnt gestaffelt abläuft. Microsoft wird bis zum nächsten Patch-Day alle kompatiblen Geräte versorgen. Es gibt aber einen Tipp für die beschleunigte Bereitstellung: Wer in den Windows Update-Einstellungen die Option "Neueste Updates erhalten, sobald sie verfügbar sind" auf "Ein" stellt, wird schneller mit dem Update bedacht.Die Aktualisierung einzelner Apps wird separat über den Microsoft Store angeboten.Andere Neuerungen starten zunächst nur für englische Nutzer. Dazu gehört auch die Möglichkeit, die Codes für die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) schnell zu kopieren.