Windows 11: Moment 3-Feature-Update wird vorbereitet

Microsoft scheint bei der Entwicklung von Windows 11 Moment 3 einen Schritt weiter zu sein. Gerüchten zufolge ist das Windows-Team dabei, das fertige Update für Windows Insider im Beta-Kanal vorzubereiten. Damit kommen wir der finalen Freigabe für alle Nutzer näher.

Moment 2 kommt in Kürze für Alle

Zusammenfassung Microsoft bereitet Veröffentlichung des Windows 11 Moment 3-Updates vor.

Moment-Updates sind Funktions-Drops mit neuen Funktionen oder Änderungen.

Windows Insider bekommen Moment 3 als Beta-Kanal-Update.

Moment 3 wird vermutlich im Mai/Juni veröffentlicht.

Das meldet das Online-Magazin Neowin und bezieht sich dabei auf Informationen, die der Twitter-Nutzer PhantomOfEarth veröffentlicht hat.Hinter dem Begriff "Moment-Update" steckt jeweils ein Funktions-Update, das Microsoft abseits der großen jährlichen Versions-Updates startet. Diese Moment-Updates sind Feature-Drops, die mehrfach im Laufe eines Jahres veröffentlicht werden und neue Funktionen oder Änderungen für das Betriebssystem bringen.Anstatt zwei große Updates pro Jahr zu veröffentlichen, wie es zu Zeiten von Windows 10 der Fall war, ist Microsoft für Windows 11 nun auf dieses neue System übergegangen. Das erste Moment-Update wurde im Oktober 2022 veröffentlicht, und jetzt bereitet sich das Unternehmen darauf vor, Moment 2 entweder noch in diesen Monat oder im März zu veröffentlichen.Intern arbeitet Microsoft bereits an Moment 3 und Moment 4. Moment 3 kommt den Gerüchten zufolge vermutlich im Mai der Juni. Die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Neben der Enthüllung, dass dieses Update schon in Kürze für die Windows Insider im Beta-Kanal verfügbar sein wird, hat der Leaker PhantomOfEarth auf Twitter auch eine Übersicht zu den Funktionen geteilt, die Microsoft für das Moment 3-Update plant. Demnach ist die Möglichkeit, RGB-Zubehör unter Windows 11 zu steuern, ohne Apps von Drittanbietern verwenden zu müssen, dabei. Zudem soll die Unterstützung von mehr Sprachen für Live-Captions starten.