Windows 11 22H2: Moment 3-Update steht als Release Preview bereit

Mit dem neuen Windows 11 Build 22621.1776 kehrt das "Moment 3"-Update jetzt in den Release Preview Kanal ein. Insider können somit vorab einen ersten Blick auf die nächste größere Aktualisierung des Microsoft-Betriebssystems und seine neuen Funktionen werfen.

Frischzellenkur: Taskleiste, Explorer, Untertitel, Einstellungen & Co.

Changelog-Highlights: Windows 11 Build 22621.1776

Dieses Update fügt Live-Untertitel für die folgenden Sprachen hinzu: Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Französisch (Frankreich, Kanada), Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch (Brasilien, Portugal), Spanisch, Dänisch, Englisch (Irland, andere englische Dialekte) und Koreanisch.

Mit diesem Update wurde die In-App-Hilfeseite für die Sprachsteuerung neu gestaltet. Jeder Befehl hat jetzt eine Beschreibung und Beispiele für seine Variationen. Die Suchleiste ermöglicht es dir, Befehle schnell zu finden. Die neuen Kategorien bieten weitere Orientierungshilfen.

Mit diesem Update wird die Unterstützung für die folgenden englischen Dialekte hinzugefügt: Englisch (Vereinigtes Königreich), Englisch (Indien), Englisch (Neuseeland), Englisch (Kanada) und Englisch (Australien).

Mit diesem Update wird ein VPN-Statussymbol, ein kleines Schild, in der Taskleiste angezeigt. Es wird angezeigt, wenn du mit einem anerkannten VPN-Profil verbunden bist. Das VPN-Symbol wird in der Akzentfarbe deines Systems über der aktiven Netzwerkverbindung eingeblendet.

Du kannst nun auswählen, ob die Sekunden in der Uhr in der Taskleiste angezeigt werden sollen. Um dies zu aktivieren, gehe zum Abschnitt Taskleistenverhalten in Einstellungen > Personalisierung > Taskleiste. Du kannst auch mit der rechten Maustaste auf die Taskleiste klicken, um schnell zu den Taskleisteneinstellungen zu gelangen.

Mit diesem Update kannst du die Codes für die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) schnell kopieren. Diese befinden sich in den Benachrichtigungen, die du von auf deinem PC installierten Apps oder von mit deinem PC verbundenen Telefonen erhältst. Beachte, dass diese Funktion nur auf Englisch funktioniert.

Dieses Update fügt dem Kontextmenü des Datei-Explorers Zugriffstasten hinzu. Eine Zugriffstaste ist eine Tastenkombination mit nur einem Tastendruck. Mit ihr kannst du einen Befehl in einem Kontextmenü schnell über deine Tastatur ausführen. Jede Zugriffstaste entspricht einem Buchstaben im Anzeigenamen des Menüpunkts. Um das auszuprobieren, kannst du auf eine Datei im Datei-Explorer klicken und die Menütaste auf deiner Tastatur drücken.

Dieses Update fügt den Multi-App-Kiosk-Modus hinzu, der eine Sperrfunktion ist. Wenn du Administrator bist, kannst du festlegen, welche Apps auf einem Gerät laufen dürfen. Andere Apps werden nicht ausgeführt. Du kannst auch bestimmte Funktionen blockieren. Du kannst verschiedene Zugriffsarten und Apps konfigurieren, die für verschiedene Nutzer auf einem Gerät ausgeführt werden sollen.

Mit diesem Update wird das Sammeln von Live-Kernel-Speicherabzügen (LKD) über den Task-Manager eingeführt. Mit dem LKD kannst du Daten sammeln, um ein Problem zu beheben, während das Betriebssystem weiterläuft. Das reduziert die Ausfallzeit, wenn du ein nicht reagierendes Programm oder schwerwiegende Fehler untersuchen musst.

Dieses Update ersetzt die Einstellungen für die Anzeige der Touch-Tastatur, wenn keine Tastatur angeschlossen ist. Diese befinden sich unter Einstellungen > Zeit & Sprache > Tippen > Touch-Tastatur.

Mit diesem Update kann Content Adaptive Brightness Control (CABC) auf Laptops und 2-in-1-Geräten ausgeführt werden. Diese Funktion dimmt oder erhellt Bereiche eines Displays je nach Inhalt. Sie versucht, ein Gleichgewicht zwischen dem Sparen von Akkulaufzeit und einem guten visuellen Erlebnis zu finden. Du kannst die Funktion unter Einstellungen > System > Anzeige > Helligkeit & Farbe einstellen.

Dieses Update fügt eine Einstellungsseite für USB4-Hubs und -Geräte hinzu. Du findest sie unter Einstellungen > Bluetooth & Geräte > USB > USB4-Hubs und -Geräte. Diese neue Seite bietet Informationen über die USB4-Fähigkeiten des Systems und die angeschlossenen Peripheriegeräte auf einem System, das USB4 unterstützt.

Dieses Update fügt eine Datenschutzeinstellung für den Anwesenheitssensor unter Einstellungen > Datenschutz & Sicherheit > Anwesenheitssensor hinzu. Wenn du ein Gerät mit kompatiblen Anwesenheitssensoren hast, kannst du jetzt die Apps auswählen, die auf diese Sensoren zugreifen können. Du kannst auch die Apps auswählen, die keinen Zugriff haben. Microsoft sammelt keine Bilder oder Metadaten. Die Gerätehardware verarbeitet deine Informationen lokal, um die Privatsphäre zu maximieren.

Dieses Update verbessert die Leistung der Suche in den Einstellungen.

Mit diesem Update wird das Standardverhalten der Taste zum Drucken des Bildschirms geändert. Wenn du die Bildschirmdrucktaste drückst, wird standardmäßig das Snipping Tool geöffnet. Du kannst diese Einstellung unter Einstellungen > Eingabehilfen > Tastatur deaktivieren. Wenn du diese Einstellung zuvor geändert hast, behält Windows deine Präferenz bei.

Mit diesem Update wird unter Einstellungen > Multitasking ein Limit von 20 zuletzt geöffneten Tabs eingeführt. Dies wirkt sich auf die Anzahl der Tabs aus, die angezeigt werden, wenn du ALT + TAB und Snap Assist verwendest.

Mit diesem Update wird die gesamte Speicherkapazität all deiner OneDrive-Abonnements angezeigt. Außerdem wird der gesamte Speicherplatz auf der Seite Konten in der Einstellungen-App angezeigt.

Anleitungen, Tipps und Tricks

Zusammenfassung Win11 Build 22621.1776 bringt Funktionen und Fehlerbehebungen.

Live-Untertitel und Sprachbefehle sowie neue Taskleisten-Funktionen.

Neue Tastenkombis, Begrenzung von Alt+Tab, neue Optionen in Einstellungen.

Multi-App-Kiosk-Modus, Live Kernel Memory Dump und Zugriffstasten.

Content Adaptive Brightness Control (CABC), USB4-Hubs und -Geräte.

Datenschutzeinstellung für Anwesenheitssensor und verbesserte Suche.

Offiziell bestätigen die Redmonder zwar nicht, dass es sich beim jüngsten Patch KB5026446 um den Stand des "Moment 3"-Updates handelt, doch aufgrund der umfangreichen neuen Funktionen gehen Experten und die internationale Medienlandschaft derzeit stark davon aus.Der gut gefüllte Changelog weist nicht nur auf eine Vielzahl von Fehlerbehebungen (Bugfixes), sondern enthält einen Großteil der Windows-11-Neuheiten , die in den vergangenen Wochen und Monaten in Beta-, Dev- und Canary-Kanälen getestet wurden.Der neue Windows 11 22H2 Build 22621.1776 enthält unter anderem aktualisierte Live-Untertitel (Windows-Taste + STRG + L), jetzt auch in deutscher Sprache. Ebenso rücken die Sprachbefehle (Voice Access) und diverse Taskleisten-Funktionen in den Mittelpunkt. Letztere zeigen sich etwa mit einem neuen VPN-Statussymbol innerhalb des Icons für Netzwerkverbinden und der Möglichkeit, die Uhrzeit samt Sekundenanzeige auszugeben.Ebenso findet man neue Tastenkombinationen für das Kontextmenü des Datei-Explorers, den "Live Kernel Memory Dump" ( LKD ) im Task-Manager, ein neues Standardverhalten für die Drucken-Taste, eine Begrenzung von Alt+Tab-Fenstern und neue Optionen in den Einstellungen (z.B. USB4, inhaltsbasierte Helligkeit, Touch-Tastatur etc.). Nachfolgend erhaltet ihr eine Liste der wichtigsten "Moment 3"-Neuerungen. Die durchaus umfangreichen Patch Notes führt Microsoft in einem separaten Blog-Beitrag auf.Die Installation des neuen Windows 11 Build 22621.1776 (KB5026446) erfolgt ab sofort über das Windows-Update-Menü innerhalb der Einstellungen. Microsoft empfiehlt zudem, an dieser Stelle die Option "Erhalten Sie die neuesten Updates, sobald sie verfügbar sind" zu aktivieren. Einige der neuen Funktionen werden seitens der Redmonder vorerst schrittweise aktiviert. Detaillierte Informationen dazu gab das Unternehmen nicht bekannt.