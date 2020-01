EarthView - Die Erde als Hintergrund und Bildschirmschoner

Blick auf der Erde

Weitere Anpassungsmöglichkeiten

EarthView 6.2.5 generiert ein dynamisches Bild der Erde mit realistischem Tag-Nacht-Wechsel, welches sich sowohl als Hintergrundbild für den Desktop als auch als Bildschirm­schoner festlegen lässt. Durch zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten kann die Darstellung vielseitig angepasst werden.Sie können zwischen insgesamt fünf unter­schied­lichen Kartentypen wählen, wobei im Download lediglich eine jahreszeitliche Ansicht enthalten ist. Weitere Karten stehen auf der Herstellerseite zum Download bereit. In der Demoversion haben die Karten eine Auflösung von 10 Kilometern. Das bedeutet: bei einem Zoom von 100 Prozent entspricht ein Pixel auf dem Bildschirm zehn Kilometern der Erde.EarthView bietet eine Vielzahl an Optionen, mit denen Sie die Darstellung der virtuellen Erde individuell an Ihre eigenen Wünsche anpassen können. In den Einstellungen legen Sie fest, wie oft sich das Hintergrundbild aktualisieren soll. Die Projektion des ausgewählten Bildmaterials erfolgt wahlweise als Globus oder als Kartenansicht. Auf Wunsch werden Tageslicht und Nachtschatten naturgetreu dargestellt und die Ortszeiten bestimmter Städte eingeblendet. Hierzu enthält die Software eine Datenbank mit mehr als 100.000 Städten.Über weitere Optionen ändern Sie die Anzeige des Tag-Nacht-Wechsels und blenden Wolken auf den Bildern ein oder aus, wobei EarthView gegen eine monatliche Gebühr auch die tat­sächlichen Wolkendaten basierend auf aktuellen Satellitenbildern aus dem Internet herunter­lädt. EarthView kann außerdem als Bildschirmschoner konfiguriert werden.Sie können die Testversion von EarthView 30 Tage lang kostenlos und unverbindlich ausprobieren. Möchten Sie das Programm auch über den Testzeitraum hinaus weiter­verwenden, müssen Sie die Vollversion erwerben.