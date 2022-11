Windows 11: Moments 3 entdeckt, bestätigt weiteres Funktion-Update

Es gibt neue Hinweise darauf, dass Microsoft bereits ein weiteres sogenanntes "Moments"-Update in Vorbereitung hat. Das geht aus jetzt durchgesickerten Informationen aus den Vorab-Versionen von Windows 11 hervor.

Windows 11 Feature Update

Moment 1 - ID 39145991

Moment 2 - ID 39281392 (MTestUx13)

Moment 3 - ID 41655236 (MTestUx14)

Keine Details zum Inhalt

Laut dem Bericht des Online-Magazins Neowin zeigt sich das "Moment 3"-Update in dem vor kurzem veröffentlichten Windows 11-Insider-Build 22623.885. Diese Vorschau war im Beta-Kanal erschienen und brachte zunächst nichts "aufregendes".Doch der Windows-Enthusiast mit dem Twitter-Handle PhantomOcean3 glaubt, einen verlässlichen Hinweis auf das Mini-Feature-Update Moments 3 gefunden zu haben. Bei der Suche nach versteckten Neuerungen und Neuheiten in Vorbereitung hat Phantom­Ocean3 die Bezeichnung "MTestUx14" mit der ID 41655236 ausgegraben. Dabei, so der Leaker, wird es sich um Moment 3 handeln. Die ID soll derjenigen ähneln, die Microsoft für Moment 1 und Moment 2 verwendet hat. Moments 2 wurde intern auch mit "MTestUx13" bezeichnet. Bleibt sich das Windows-Team der Namensgebung treu, haben wir jetzt den ersten echten Hinweis auf eine dritte Feature-Aktualisierung für Windows 11.Man muss aber davon ausgehen, dass Moment 3 noch in weiter Ferne liegt. Solche frühen Leaks sind aber nichts ungewöhnlich.Das "Moment 1"-Update für Windows 11 wurde vor ein paar Wochen Mitte Oktober veröffentlicht. Es brachte neue Funktionen in Windows 11, die mit dem Start des 22H2-Feature-Updates nicht möglich waren. Dazu gehörten unter anderem der Datei-Explorer mit Tabs und der geänderte Überlauf der Taskleiste. Moment 2 soll voraussichtlich nächstes Jahr , vermutlich gleich im ersten Quartal 2023, freigeben werden. Es wird erwartet, dass auch in Moment 2 neue Funktionen verfügbar sein werden, die derzeit noch nicht von Insidern getestet werden. Microsoft hatte vor kurzem einen winzigen Einblick in das gegeben, was mit Moment 2 kommen könnte.Moment 3 dürfte also bisher noch in einer frühen Planungsphase sein. Über mögliche Inhalte weiß man noch gar nichts.