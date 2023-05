Tool ermöglicht "nicht gruppieren" in der Taskleiste von Windows 11

Windows 11 macht vieles richtig, das kann man durchaus so feststellen. Doch es gibt auch Entscheidungen, die unverständlich und ärgerlich sind. Das Zwangsgruppieren von Apps steht bei vielen ganz oben auf der Liste. Ein Entwickler will das lösen und hat Shell Frosting veröffentlicht.

Experimenteller Code

Zusammenfassung Albacore veröffentlicht Shell Frosting, um App-Gruppierung zu verhindern.

Shell Frosting bietet Optionen wie "Immer kombinieren, Labels verbergen" etc.

Microsoft arbeitet wohl an ähnlicher Funktion.

Vor Windows 11 konnte man "nicht gruppieren" & direkt auf Fenster zugreifen.

Shell Frosting soll diese Funktionalität wiederherstellen.

Software-Experte Albacore ist Quelle für Leaks zu Windows & Co.

Shell Frosting behebt ärgerliches Verhalten von Windows 11.

Der Name Albacore dürfte vielen Windows- und Microsoft-Experten ein Begriff sein, der unter dem Twitter-Handle @thebookisclosed auftretende Software-Experte ist immer wieder Quelle für vertiefende Informationen aus dem Umfeld des Redmonder Konzerns und auch so manchen Leak zu Windows und Co.Albacore ist aber auch Entwickler und hat nun auf GitHub eine Anwendung mit dem Namen Shell Frosting veröffentlicht (via Neowin ). Diese ermöglicht eine Funktionalität, bei der viele ein lautes "Ja! Endlich!" von sich geben werden.Denn Shell Frosting spricht ein typisches wie nerviges Verhalten von Windows 11 an, nämlich das Zwangsgruppieren mehrerer Fenster eines einzelnen Programms. Wenn man also beispielsweise drei separate Chrome-Fenster (nicht Tabs) offen hat, dann bekommt man in der Taskleiste nur ein App-Symbol zu sehen. Will man über die Taskleiste zu einem bestimmten Fenster gelangen und es im Vordergrund öffnen, dann muss man erst mit der Maus auf das Icon fahren, woraufhin sich darüber drei kleine Vorschaufenster öffnen.Vor Windows 11 konnte man indes "nicht gruppieren" einstellen und bekam in der Taskleiste längliche Bereiche, die man sofort anklicken konnte. Genau das möchte Shell Frosting nachliefern. Albacore will hier Optionen wie "Immer kombinieren, Labels verbergen", "Kombinieren, wenn die Taskleiste voll ist" und "nie gruppieren" ermöglichen.Daran arbeitet wohl auch Microsoft, denn Albacore macht sich hier Code zunutze, den Microsoft selbst in Preview-Builds umgesetzt hat. Allerdings sollte man von Shell Frosting auf produktiven Systemen wohl die Finger lassen, denn das Programm gilt als experimentell und entsprechend instabil.