Moment 3 Feature-Drop: Neue Details zum nächsten Windows 11-Update

Schon vor einigen Monaten gab es die ersten Hinweise zu dem dritten großen Feature-Drop, das Microsoft für Windows 11 unter dem Namen "Moment 3" einplant. Jetzt gibt es neue Informationen dazu. Das Entwicklerteam scheint wieder einmal zu früh zu viel zu verraten.

Windows 11 22H2 Moment 3 wird im Mai erwartet

Keine Details zum Inhalt

Zusammenfassung Microsoft arbeitet an Windows 11 Moment 3 im Beta-Kanal.

Release des Updates voraussichtlich Mai/Juni 2023.

Moment 3 noch in früher Entwicklungsphase.

Spekulationen, aber noch keine offizielle Bestätigung.

Denn wie es aussieht, beginnt Microsoft jetzt offenbar mit der Arbeit an Windows 11 Moment 3 im Beta-Kanal. Dieses Update soll älteren Gerüchten zufolge später in diesem Jahr erscheinen, vermutlich im Mai oder Juni 2023.Dem Twitter-Nutzer und Windows-Enthusiasten Xeno ist dazu vor Kurzem eine neue Veröffentlichung auf dem Microsoft Symbol Server aufgefallen. Das war vermutlich ein Fehler von Microsoft, denn dadurch sind weitere Details zu Moment 3 durchgesickert. Demnach könnte das Moment 3-Update schon bald mit den Buildnummern 23141 und 23145 im Beta-Kanal auftauchen. Im Beta-Kanal werden ja immer zwei Builds parallel veröffentlicht. Die zuletzt herausgegeben Builds hatten die Nummern 22623 und 22621.Frühere Berichte hatten angedeutet, dass Windows 11 22H2 Moment 3 im Mai dieses Jahres auf den Markt kommen könnte. Moment 4 sollte dann später im Jahr, voraussichtlich im Herbst folgen (mit Windows 11 Version 23H2). Interne Test-IDs hatten im November vergangenen Jahres enthüllt, dass Microsoft mit der internen Arbeit an den Moment-3- und Moment-4-Funktionen im Dev-Kanal begonnen hatte. Aus dem Dev-Kanal geht es nun über in den Beta-Kanal.Das "Moment 1"-Update für Windows 11 wurde Mitte Oktober 2022 veröffentlicht. Es brachte neue Funktionen in Windows 11, die mit dem Start des 22H2-Feature-Updates nicht möglich waren. Dazu gehörten unter anderem der Datei-Explorer mit Tabs und der geänderte Überlauf der Taskleiste. Moment 2 soll voraussichtlich in den kommenden Wochen , vermutlich noch ersten Quartal 2023, freigegeben werden. Moment 3 dagegen ist noch in einer frühen Entwicklungsphase. Über mögliche Inhalte weiß man noch so gut wie gar nichts.Das sind bisher jedoch alles nur Spekulationen. Eine offizielle Bestätigung durch Microsoft gibt es nicht.