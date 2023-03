Google Pixel Fold & Pixel 7a: Farben & Speicher; ab Juni im Handel?

Google arbeitet bekanntermaßen an seinem ersten Foldable-Smartphone. Die Einführung des neuen Geräts dürfte in absehbarer Zeit anstehen, denn jetzt zeigen Händlerdaten, dass Google schon ab Juni mit dem Vertrieb des Google Pixel Fold beginnen will.

Pixel Fold ab Juni in zwei Farben mit 256 GB Speicher im Handel

Pixel 7a startet ebenfalls ab Juni, in drei oder vier Farben

Zusammenfassung Google arbeitet an einem Falt-Smartphone: Pixel Fold, 256 GB Speicher, 1700 Euro.

Verfügbarkeit ab Juni, 2 Farbvarianten: Carbon & Porcelain.

Pixel 7a: 128 GB Speicher, 500 Euro, 3 Farbvarianten: Arctic Blue, Carbon & Cotton.

Pixel 7a Cover-Farbe Jade deutet auf vierte Farbvariante hin.

Launch-Event der Google I/O Entwicklerkonferenz wohl am 10. Mai.

Verfügbarkeit Pixel 7a ebenfalls ab Juni.

Angaben noch zu bestätigen.

OnLeaks / Howtoisolve

Noch hat Google keine offiziellen Ankündigungen gemacht, doch die Google I/O Entwicklerkonferenz am 10. Mai dürfte weniger eine solche sein, sondern viel mehr Launch-Event für diverse Produkte. Neben neuen KI-Services möchte Google dann wahrscheinlich auch seine neuesten Smartphones präsentieren. Bereits Anfang Juni könnten die Geräte laut unseren Informationen dann im Handel landen.Wie uns jetzt bekannt wurde, wird das Google Pixel Fold, so der tatsächliche Name des ersten Smartphones von Google mit faltbarem Display, wohl bereits ab der zweiten Juni-Woche in Europa in den Handel starten. Diese Angaben spucken jedenfalls Händlerdatenbanken für das Gerät aus, wobei diese bisher auch nur eine Speichervariante nennen.Das Google Pixel Fold wird hierzulande angeblich zunächst nur mit 256 GB internem Flash-Speicher zu haben sein. Sonderlich günstig wird das Smartphone außerdem ebenfalls nicht, ist doch von Preisen von rund 1700 Euro die Rede. Allerdings ist die Preisangaben keineswegs verlässlich.Google will sein erstes Falt-Smartphone zudem in zwei Farbvarianten anbieten, die als "Carbon" und "Porcelain" bezeichnet werden. Es dürfte sich dabei um ein dunkles Grau oder Schwarz sowie eine Art Weiß oder Beige handeln. Weiterhin sind wohl mindestens drei farbige Cover für das Smartphone mit faltbarem Display zu erwarten.Auch zum ebenfalls bald erwarteten neuen Mittelklasse-Smartphone Google Pixel 7a liegen erste Angaben zum Speicher und den Farben vor. Dieses Modell wird in Europa bisher nur in der bereits in Vietnam gesichteten Version mit 128 Gigabyte internem Flash-Speicher gelistet. Diese soll es in den Farben "Arctic Blue", "Carbon" und "Cotton" geben, also in Blau, Schwarz/Grau und Weiß.In diesem Fall ist beim Pixel 7a bei den dazugehörigen Covern auch eine Version in "Jade" gelistet, wobei offen ist, ob es auch das Smartphone selbst in dieser Farbe geben wird. Für das 7a sprechen die Händler von Preisen um die 500-Euro-Marke. Auch für das Google Pixel 7a ist von einer Verfügbarkeit ab der zweiten Juni-Woche die Rede, wobei der Zeitrahmen natürlich wie alle anderen hier gemachten Angaben erst noch vom Hersteller zu bestätigen ist.