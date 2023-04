Pixel 7A: Mehr Pressebilder zeigen 'Mittelklasse-Flaggschiff' von Google

Google bringt in Kürze mit dem Pixel 7A sein neues "Mittelklasse-Flaggschiff" auf den Markt, das mit einem Preis von rund 550 Euro den Einstieg in die Android-Welt in ihrer reinsten Form ermöglichen soll. Wir haben jetzt eine exklusive Galerie der offiziellen Marketing-Bilder des Google Pixel 7A vorliegen.

Vier Farben, drei im freien Verkauf

Zusammenfassung Google Pixel 7A bringt Android-Welt in reinster Form für ~550 Euro

Premiere Anfang Mai, Hardware-Basis wie letztjährige Pixel 7-Serie

Abstriche gegenüber Topmodellen, breiterer Rahmen & 12-MP-Kameras

Erhältlich in Carbon Grey, Cotton White & Arctic Blue

6,1 Zoll Display, 90Hz, AMOLED, 8GB RAM, 128/256GB ROM

Exklusive Farbe möglich über Google Online-Store

Das Google Pixel 7A wird anlässlich der Entwicklerkonferenz I/O Anfang Mai seine Premiere feiern und geistert schon seit geraumer Zeit durch die Gerüchteküche. Das Gerät bietet im Grunde die gleiche Hardware-Basis wie die Flaggschiff-Smartphones der letztjährigen Google Pixel 7-Serie in Form des Google Tensor G2 Octacore-Prozessors.Wie schon im Vorjahr wird das Google Pixel 7A als "A-Modell" in einigen Bereichen Abstriche gegenüber den Topmodellen mit sich bringen. So müssen die Käufer mit einem etwas breiteren Rahmen um das Display leben und auch bei den Kameras gibt es, gerade gegenüber dem Pixel 7 Pro, natürlich deutliche Unterschiede.Optisch reiht sich das Gerät mit seinem in den Farben Carbon Grey, Cotton White und Arctic Blue erhältlichen Gehäuse allerdings nahtlos in die Riege von Googles jüngsten Smartphones ein. Zusätzlich zu den hier genannten Farbvarianten, in denen das Pixel 7A im freien Handel zu haben sein wird, könnte Google laut früheren Berichten auch noch eine weitere Farbe anbieten, die dann exklusiv über den Online-Store des Konzerns vertrieben werden dürfte.Zur technischen Ausstattung des Google Pixel 7A liegen uns bisher nur die zuvor geleakten Daten vor. Das Gerät wird demnach mit einem 6,1 Zoll großen Full-HD-Display mit bis zu 90 Hertz maximaler Bildwiederholrate und einem AMOLED-Panel daherkommen, acht Gigabyte Arbeitsspeicher mitbringen und 128 oder 256 GB internen Flash-Speicher besitzen. Bei den Kameras soll eine Kombination aus zwei 12-Megapixel-Sensoren zum Einsatz kommen.