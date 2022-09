Pixel Fold: Kamera-Details zum ersten Foldable-Smartphone von Google

Google arbeitet weiter am Ausbau seiner Pixel-Serie, schließlich hat man nach der Übernahme des Hardware-Teams von HTC vor einigen Jahren äußerst fähige Leute dafür zur Verfügung. Jetzt sind Hinweise auf ein neues Foldable-Smartphone und ein weiteres Topmodell der Pixel 7-Serie aufgetaucht.

Faltbarer Felix, Lynx mit zwei neuen Sony-Kamerasensoren

Genaue Details zur Kamera deuten auf High-End-Gerät hin

Vivo

Google hat gestern die sogenannte QPR1 Beta 1 für Android 13 veröffentlicht, mit der man eine Reihe von Fehlern in der neuesten Version des Betriebssystems beseitigen wird. Der Entwickler Kuba Wojciechowski hat sich allerdings eher mit dem Code des neuen Release beschäftigt und dabei eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, die Details zu Googles Plänen für neue mobile Hardware verraten.Wojciechowski stellt laut seinem Twitter-Thread fest, dass der Code der Android 13 QPR1 Beta 1 diverse Erwähnungen von zwei neuen Geräten mit den internen Codenamen "Felix" und "Lynx" enthält. Diese Bezeichnungen waren schon früher zu hören, wobei immer davon die Rede war, dass es sich entweder um das Pixel 7a oder ein lange erwartetes Foldable-Smartphone von Google handeln könnte.Der Code der neuen Beta verrät nun, dass "Felix" offenbar wirklich ein Foldable ist, denn in der Software ist von der Verwendung der Kameras im "gefalteten" und "ungefalteten" Zustand die Rede. Außerdem wird wohl erwähnt, dass es Innen- und Außenkameras gibt. Die Ausstattung entspricht dem, was man von Geräten der oberen Preisklasse kennt.Konkret soll das Kamerasystem aus einem Sony IMX787 (Hauptkamera, 64 Megapixel), einem Sony IMX386 (Ultraweitwinkel, 12 Megapixel, 1,25 Mikrometer Kantenlänge der Sensorpixel) und einem Samsung S5K3J1 (Zoomkamera, 10 Megapixel, wie im Galaxy S20/S21 von Samsung) bestehen. Bei der Frontkamera soll der schon seit dem Pixel 3 bekannte Sony IMX355 mit acht Megapixeln Auflösung verwendet werden.Wie erwähnt, taucht auch ein "Lynx" genanntes zweites neues Smartphone im Code der Beta auf. Noch ist offen, um was für ein Gerät es sich dabei handelt, es wurde jedoch spekuliert, dass das Modell am oberen Ende des Pixel-Lineups positioniert werden könnte. Immerhin verrät die Software, dass Google bei "Lynx" nach aktuellem Stand auf zwei Sony IMX712-Kamerasensoren setzen will, die in einem Dualcam-Setup verbaut werden.Einer der beiden Sensoren wird ausdrücklich als "Ultraweitwinkel" bezeichnet, wobei genauere Details noch ausstehen. Das "Lynx" war schon früher aufgetaucht, besaß damals aber eine andere Kamerakonfiguration. Dies sorgt nun dafür, dass darüber spekuliert wird, ob es sich tatsächlich um eine Art "Pixel 7 Ultra" oder doch nur um ein internes Testsystem handelt.