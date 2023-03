Pixel 7A: Neues Preishit-Smartphone von Google vorab auf Fotos

Bei Google hat man es nicht so damit, neue Produkte um jeden Preis geheim zu halten. Andererseits macht es die Fertigung in Asien auch wahrscheinlicher, dass Hardware vor dem offiziellen Marktstart öffentlich wird. So ist es nun auch beim Google Pixel 7A, das in Vietnam vorab in die Hände "nicht autorisierter Personen" gelangte.

Das Blog Zing News hat eine Reihe von sehr hochauflösenden Fotos veröffentlicht, die offensichtlich ein für die Software-Entwicklung verwendetes Vorserienmodell des Google Pixel 7A zeigen sollen. Das Gerät tauchte bereits vor einigen Tagen auf Facebook auf, nachdem ein Nutzer dort weniger gute Bilder veröffentlicht hatte. Zing News hat das Gerät nun ebenfalls in die Hände bekommen, sodass wir vor dem Launch im Mai auf Googles neues Mittelklasse-Smartphone werfen können.Das Google Pixel 7A führt das mit den früheren Pixel-Modellen seit der 6. Generation eingeführte Designkonzept mit dem charakteristischen Kamera-Balken auf der Rückseite fort. Dieser beherbergt hier nur zwei Sensoren und den Blitz und scheint Teil des aus Aluminium gefertigten Gehäuserahmens zu sein. Bei den teureren Modellen der Pixel-7-Serie gibt es einen Einsatz aus Glas, hier kommt stabileres Alu zur Verwendung.Das Pixel 7A würde sich mit dem Metallrahmen deutlich von den meisten anderen Mittelklasse-Smartphones abheben, da sonst fast ausschließlich Kunststoffgehäuse verwendet werden. Intern will Google offenbar wieder auf den Tensor G2 Prozessor setzen, der auch in den teureren Pixel-7-Modellen seinen Dienst tut. Das Gerät würde somit mehr Power bieten als so manches Konkurrenzprodukt in der gleichen Preisklasse.Bei den Kameras handelt es sich dem Bericht nach um zwei 12-Megapixel-Sensoren. An der Hardware soll sich gegenüber dem Vorgängermodell nichts geändert haben. Zur weiteren Ausstattung gehören ein Samsung G5300 5G-Modem, acht Gigabyte LPDDR5-Arbeitsspeicher und 128 GB interner Flash-Speicher.Google soll das in Vietnam aufgetauchte Pixel 7A mittlerweile per Remote-Zugriff gesperrt haben, da auf den ersten Screenshots von vor einigen Tagen auch die Seriennummer des Geräts zu sehen war. Auf dem Gehäuse befinden sich zudem auffällig Muster, anhand denen der Prototyp identifiziert werden kann. Die offizielle Präsentation wird zur Entwicklerkonferenz Google I/O erwartet, die Mitte Mai stattfinden soll.