Pixel Fold: Google lässt Käufer länger auf ihr Falt-Smartphone warten

Wie Android Police berichtet, hat Google begonnen, die frühen Käufer des Pixel Fold per Mail über eine Verschiebung ihrer Liefertermine zu informieren. Es ist bereits das zweite Mal, dass der Internetkonzern eine Verzögerung bei der Einführung des Pixel Fold gegenüber den Kunden mitteilt.Als das Google Pixel Fold im Mai auf der Entwicklerkonferenz Google I/O im Mai erstmals vorgestellt wurde, war von einer Auslieferung ab Ende Juni in den Vereinigten Staaten die Rede. Inzwischen hat sich dies aber um mindestens eine Woche verschoben. Je nach Region scheint dies aber zu variieren, weshalb manche Kunden noch deutlich längere Lieferzeiten melden.So ist vereinzelt auch von einer Lieferung erst Anfang August die Rede, sodass die Kunden mehr als einen Monat länger auf ihre Geräte warten müssen, als Google ursprünglich angekündigt hatte. Der Hersteller selbst hat sich noch nicht zu den sich verschiebenden Lieferterminen geäußert.Für Europa wurde die Verfügbarkeit ab Juli angekündigt, wobei einige deutsche Kunden wohl erst im August mit ihren Geräten rechnen können. Wer zum Beispiel heute ein Pixel Fold in Berlin bestellt, bekommt einen Termin ab dem 23. August 2023 für die Lieferung angezeigt.Die scheinbar bestehenden Probleme bei der Auslieferung des Google Pixel Fold sind für Google ein zweischneidiges Schwert. Einerseits deuten sie darauf hin, dass die Nachfrage rund um das erste Smartphone des Unternehmens mit einem faltbaren Display durchaus groß ist. Andererseits könnten manche Interessenten auch zu anderen Anbietern abwandern.So stellt Samsung in Kürze mit dem Galaxy Z Fold 5 sein neues Top-Smartphone mit faltbarem Hauptdisplay vor, während Motorola ab der nächsten Woche mit der Auslieferung seiner neuen RAZR 40-Modelle mit ebenfalls faltbarem Bildschirm beginnen will. Angesichts des hohen Preises des Google Pixel Fold von 1899 Euro könnten die Konkurrenten durchaus von einigen Wechselkunden profitieren, die nicht mehr länger auf das Google-Smartphone mit Falt-Display warten wollen.