Google Pixel Fold: Smartphone erneut verschoben, Release erst 2023

Der Suchmaschinenkonzern Google soll schon seit längerer Zeit an einem faltbaren Smartphone arbeiten. Obwohl das Gerät für dieses Jahr geplant gewesen sein könnte, soll das Foldable erneut verschoben worden sein. Das neue Modell soll frühestens im nächsten Jahr erscheinen.

Produkt soll Ansprüche noch nicht erfüllen

Dem koreanischen News-Portal TheElec liegen Informationen vor, denen zufolge sich der Start des ersten faltbaren Google-Smartphones weiter verzögern wird. Der Launch sei ursprünglich schon für das vergangene Jahr geplant gewesen und soll dann zunächst noch für das vierte Quartal des aktuellen Jahres vorgesehen gewesen sein. Das Unternehmen soll den Start nun auf 2023 verschoben haben und einen Release in der zweiten Jahreshälfte planen.Für die erneute Verschiebung sollen keine Probleme in der Lieferkette verantwortlich sein. Stattdessen scheint Google das Produkt noch nicht ausgereift genug zu sein, um es auf den Markt bringen zu können. Die bisher entwickelte Version des Foldables soll also Googles eigenen Ansprüchen noch nicht gerecht werden können. Da das Smartphone mit Samsungs Fold-Reihe konkurrieren muss, dürfte die aktuelle Performance nicht ausreichen. Vermutlich plant der Suchmaschinenkonzern, das Modell mit der zweiten Generation seines Tensor-Chips auszustatten.Das kommende Foldable soll sich nach innen falten lassen und mit einem 7,57 Zoll großen Hauptbildschirm ausgestattet sein. Das zweite Display misst 5,78 Zoll und soll von Samsung gefertigt werden. Es wäre denkbar, dass das Gerät als Google Pixel Notepad auf den Markt gebracht wird und mit etwa 1400 Dollar zu Buche schlägt. Natürlich hat sich Google bislang nicht selbst zu dem faltbaren Smartphone geäußert und keine offiziellen Details mitgeteilt, sodass unklar bleibt, ob und wann das Gerät tatsächlich das Licht der Welt erblickt.