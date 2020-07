SmartFTP - Daten zwischen Computer und Server übertragen

Der Datenpaket-Lieferservice

Zuverlässiger Client ohne Ballast

SmartFTP (9.0 Build 2774) ist ein kleines Programm, das es möglich macht, Daten von einem lokalen Computer durch das Internet zu einem Server zu übertragen. Verschiedene Funktionen sollen dabei garantieren, dass die Inhalte zuverlässig und sicher durch das Netz wandern können.Nutzer können heutzutage auf eine Vielzahl von FTP-Programmen zugreifen. Viele dieser Pro­gramme haben aber ein echtes Luxusproblem: Eine unüberschaubare Menge an Funktionen kann es dem Anwender schwer machen, einfache Aufgaben schnell und intuitiv zu erledigen. SmartFTP beschränkt sich darauf, dem Nutzer alle nötigen Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen man Daten über das Internet übertragen kann.SmartFTP erlaubt es, neben den gewöhnlichen Client-Server-Verbindungen auch Server-zu-Server-Transfers über das File Exchange Protocol (FXP) durchzuführen. Dabei können über das Programm-Interface mehrere FTP- und FXP-Verbindungen gleichzeitig verwaltet werden. Um Verbindungen vor unerwünschten Zugriffen zu schützen, macht es SmartFTP außerdem möglich, die Datenübertragung per SSL- und TLS-Protokoll zu verschlüsseln.In der Basis-Version wird SmartFTP nur in englischer Sprache angeboten. Das Programm lässt sich aber mit entsprechenden Sprachpaketen unter anderem auch um eine deutsche Lokalisierung erweitern. Mit der Version 6.0 wurde die Benutzeroberfläche des Programms von den Entwicklern mit einem neuen Ribbon-Design aufgefrischt. Aktuell unterstützt SmartFTP die Protokolle FTP, FTPS, SFTP, WebDAV, Amazon S3, Google Drive, Terminal Emulator.SmartFTP ist ein einfach zu bedienendes Werkzeug, das es erlaubt, Bilder, Dokumente, Filme und Musik über das Netz zu übertragen, Daten mit anderen Netz-Usern zu teilen oder Online-Backup und Synchronisations-Funk­ti­on­en zu nutzen. Dazu kommen Features wie ein integrierten Texteditor und ein SSH-Terminal.Der hier angebotene Download beinhaltet eine Testversion der SmartFTP Ultimate Edition, die 30 Tage uneingeschränkt genutzt werden kann. Danach können Nutzer verschiedene Lizenzen des Programms auf der Herstellerseite erwerben. Dort finden Sie auch einen Vergleich der drei unterschiedlichen Editionen.