Bulk Image Downloader - Massenweise Bilder herunterladen

Komfortabler Bilder-Download

Auch für Videos

Mit dem in der Trial-Variante kostenlosen Bulk Image Downloader 5.58 lassen sich komfortabel viele Bilder von Image-Hostern, sozialen Netzwerken, Foren und anderen Webseiten herunterladen. Das Programm wartet unter anderem mit einer heuristischen Funktion zum Auffinden der bestmöglichen Bildqualität auf.Nach der Angabe einer URL im Programmfenster durchsucht der Bulk Image Downloader eine Webseite nach Bilddateien und zeigt diese als Vorschau an. Dabei kommt das Programm auch mit Galerien zurecht. Nicht gewünschte Bilder lassen sich einfach abwählen. Durch das Umschalten zwischen verschiedenen Ansichten lässt sich die Vorschaudarstellung der gefundenen Bilder den eigenen Vorlieben anpassen.Zusätzlich gibt es vor dem Download die Option, eigene Dateinamen zu vergeben und mit einer fortlaufenden Nummerierung zu versehen. Außerdem lassen sich beispielsweise Thumbnails ausschließen. Auch eingebettete Bilder werden unterstützt. Falls der Zugriff auf eine Datei mit einem Passwort geschützt ist, wird dessen Eingabe ermöglicht.Neben Bildern unterstützt das Programm auch Videos in verschiedenen Formaten von Videoplattformen wie YouTube oder DailyMotion. Mit an Bord sind außerdem die Validierung sowie Wiederaufnahme von Downloads bei Abbrüchen, die Umgehung von Weiterleitungen und die Generierung von Galerien mittels HTML oder BB-Code, um einfaches Einbetten auf Webseiten zu ermöglichen.Die kostenlose Trial-Version des Programms unterliegt ein paar Einschränkungen. So lassen sich beispielsweise nicht mehr als zwei Downloads gleichzeitig durchführen oder auch nur zwei Jobs auf einmal in die Warteschlange aufnehmen. Der Hersteller bietet für mehr Funktionsumfang eine kostenpflichtige Version auf der offiziellen Webseite an. Dort gibt es für den Bulk Image Downloader auch Browser-Erweiterungen für Firefox und Chrome, um schnell auf das Hauptprogramm zugreifen zu können. Die Integration in das Kontextmenü von Internet Explorer und Opera erfolgt ohne gesondertes Add-on.