Pixel 8 CAD-Render: Google schrumpft nächstes Flaggschiff-Smartphone

Google will das Basismodell seiner im weiteren Jahresverlauf erwarteten Smartphones offenbar deutlich kleiner machen als bisher. Das Google Pixel 8 soll laut einem Leak, der auf CAD-Daten basiert, mit einem nur 5,8 Zoll großen Display daherkommen.

Der auf CAD-Render spezialisierte Smartphone-Leaker Steve Hemmerstoffer hatte gestern bereits erste Render des Google Pixel 8 Pro veröffentlicht. Mittlerweile hat er in Kooperation mit MySmartPrice nachgelegt und ebenfalls CAD-basierte Render des Google Pixel 8 herausgegeben. Auch beim kleineren der beiden neuen Google-Smartphones soll es ein weiter "abgerundetes" Design geben.Damit ist gemeint, dass Google die Ecken von Gehäuse und Display in einem noch größeren Radius abrunden will. Die eigentlich bedeutsame Veränderung ist aber, dass Google offenbar seine Strategie im Hinblick auf die Displaygröße ändert. Man kehrt zumindest laut dem Leak wieder zu einem erheblich kleineren Panel zurück.Nachdem das Google Pixel 7 noch mit einem 6,32 Zoll großen Bildschirm daherkam, will Google beim Pixel 8 angeblich auf ein nur noch 5,8 Zoll großes Display setzen. Zuletzt hatte Google beim Pixel 5 einen mit 5,7 Zoll Diagonale ähnlich kleinen Bildschirm verwendet. Die kompakte Bauweise hat allerdings auch Folgen in anderer Hinsicht.So wird das Google Pixel 8 offenbar nicht gerade dünn sein. Mit einer Gehäusedicke von knapp neun Millimetern und sportlichen 12 Millimetern Bauhöhe inklusive des Kamera-Streifens auf der Rückseite ist das Gerät, wohlwollend, als "äußerst kompakt" zu bezeichnen. Der charakteristische "Balken" über die Rückseite, in dem die Kameras untergebracht sind, kehrt natürlich wieder zurück und trägt durchaus dick auf.Zu den technischen Daten und ähnlichen Details liegen bisher noch keine Informationen vor. Es ist aber davon auszugehen, dass Google auch im Pixel 8 den neuen Tensor G3 SoC verbaut. Auf der Rückseite ist auf den Rendern ein Kameramodul mit insgesamt zwei Sensoren zu erkennen, das wie üblich ein deutliches Downgrade gegenüber dem Pro-Modell darstellen wird. Bei der Pro-Variante war auf den gestern bereitgestellten Rendern ein bisher unbekannter vierter Sensor erkennbar, den Google möglicherweise für LIDAR nutzen will.