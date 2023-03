Windows 11: Position der Taskleiste könnte künftig veränderbar sein

Windows 11 hat viele sinnvolle Verbesserungen mit sich gebracht, so manches ist dabei aber Geschmackssache und das eine oder andere sogar misslungen. In die letzte Kategorie fällt auch der Zwang zur Taskleiste am unteren Rand. Doch womöglich hat Microsoft ein Einsehen.

Windows-11-Taskleiste oben anheftbar

Zusammenfassung Windows 11: Taskleiste nur noch unten fixierbar

In früheren Versionen konnte Taskleiste variabel positioniert werden

In aktuellen Preview-Builds: Taskleiste oben fixierbar, aber noch fehlerhaft

Startmenü und Suche "geisterhaft" an unteren Rand gebunden

Microsoft steht erst am Anfang der Umsetzung

Hoffnung für Windows 11-Nutzer, die flexiblere Taskleiste wünschen

Bisher keine Garantie, dass es tatsächlich umgesetzt wird

In früheren Versionen von Windows konnte man die Taskleiste nach Belieben positionieren. Das bedeutet, dass man diese nicht nur unten, sondern auch oben, links und rechts fixieren konnte. Der überwiegende Großteil der Anwender hat die Taskbar zwar dort belassen, wo sie Microsoft voreingestellt hat, doch es gab den einen oder anderen Enthusiasten, der dieses UI-Element eben woanders haben will.In Windows 11 ist das aber nicht möglich, Microsoft zwingt die Nutzer zur unteren Position. Das sorgt seit dem Start des neuesten Betriebssystems des Redmonder Konzerns für Diskussionen und Proteste, bisher blieben diese aber ungehört. Das könnte sich aber demnächst ändern.Denn in den aktuellen Preview-Builds konnte der Windows-Experte Albacore entdecken (via BetaNews), dass sich die Taskleiste verschieben lässt, zumindest nach oben. Auf einer der beiden Seiten kann sie bisher nicht angepinnt werden. Dazu kommt, dass die Lösung, die Albacore auch in einem Video zeigt, noch alles andere als optimal funktioniert.Denn wenn man (in Build 25309) auf den Startbutton drückt, dann öffnet sich das dazugehörige Menü links unten, bei einer Suche erscheint das passende Fenster hingegen unten in der Mitte. Das bedeutet also im Wesentlichen, dass das UI-Element optisch oben erscheint, aber die eigentlichen Funktionen "geisterhaft" mit dem unteren Bereich verknüpft sind.Microsoft steht hier also sicherlich erst am Anfang seiner Bemühungen, es ist also nicht zu erwarten, dass das bereits fehlerfrei funktioniert. Man sollte auch nicht davon ausgehen, dass das auch tatsächlich umgesetzt wird. Für Windows 11-Nutzer, die sich eine flexiblere Taskleiste wünschen, ist das auf alle Fälle aber zumindest ein Hoffnungsschimmer.