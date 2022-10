Windows 11: Microsoft zeigt 'schwebende' neue Taskleiste & Shell

Microsoft hat gestern im Zuge seiner IT-Profi-Konferenz Ignite einige Neuerungen für Teams und andere Produkte gezeigt. Wer die Keynote-Ansprache von Microsoft-Chef Satya Nadella verfolgte, bekam außerdem noch etwas anderes zu sehen: eine Art schwebende Taskleiste.

Schwebende Taskleiste und System-Tray-Symbole am oberen Bildschirmrand

Nadella zeigte während seines Auftritts anlässlich der Ignite nach Angaben von aufmerksamen Twitter-Usern Bilder eines Surface Studio, auf dem eine neuartige Windows-Shell zu sehen war. Bei dieser "schweben" verschiedene Elemente der Benutzeroberfläche praktisch auf dem Desktop, wobei vor allem die nicht mehr an den Display-Rändern anstoßende Taskbar ins Auge fällt.Ferner waren dabei die normalerweise im System-Tray untergebrachten Symbole, die Uhrzeit und andere Tray-Elemente an den oberen Rand des Bildschirms gewandert, wo sie im Grunde an das erinnern, was Smartphone-Nutzer von ihren Geräten mit iOS oder Android kennen. Bisher hat sich Microsoft zu dem Thema nicht geäußert, sodass unklar ist, ob es sich dabei um ein neues Interface-Konzept handelt oder ein versehentlich veröffentlichtes Mockup.Ganz neu ist die "schwebende Shell" nicht, denn Tester von Windows 11 konnten vor einigen Monaten bereits auf die stärker abgerundete, schwebende Taskleiste in Vorabversionen des Betriebssystems zugreifen. Damals behauptete ein bekannter Vertreter des Unternehmens aber, dass es sich lediglich um einen Bug handeln würde.So erklärte Brandon LeBlanc , der als Senior Program Manager bei Microsoft tätig ist, dass es in den aktuellen Vorabversionen von Windows 11 einige Fehler gäbe, die die Darstellung der Benutzeroberfläche auf verschiedene Art verändern. Es handele sich nicht um eine geplante Änderung oder etwas, für das man gerade A/B-Tests durchführe, hieß es damals weiter.Microsoft testet immer wieder verschiedene Konzepte, was die Bedienung von Windows angeht und verändert die Oberfläche in bestimmten Situationen in kleinem Rahmen. Noch hat sich das Unternehmen wie erwähnt zu der schwebenden Taskleiste nicht geäußert, wobei es doch sehr überrascht, dass ein solches augenscheinliches Design-Konzept in einer Keynote des Konzernchefs zu sehen war.