Microsoft experimentiert mit Änderungen für Suche in der Taskleiste

Microsoft testet für Windows 11 im Beta-Kanal neue Verbesserungen für die Suche in der Taskleiste. Das Update KB5021304 startet darüber hinaus Verbesserungen in der Sprachsteuerung und somit für die Bedienung bei körperlichen Einschränkungen.

Build 22621.1037 und 22623.1037 Als Erläuterung für die Änderungen heißt es im



"In diesem Build probieren wir weiterhin verschiedene Behandlungen aus, wie die Suche in der Taskleiste aussieht. Wir sind gespannt auf Ihr Feedback zu diesem Thema, also lassen Sie uns bitte über den Feedback Hub wissen, was Sie denken, wenn Sie die verschiedenen Behandlungen auf Ihrem PC sehen. Insider, die diese Erfahrung machen, haben die Möglichkeit, die Behandlung der Suche in der Taskleiste in den Einstellungen unter Einstellungen > Personalisierung > Taskleiste > Taskleistenelemente zu ändern." Als Erläuterung für die Änderungen heißt es im Windows Blog "In diesem Build probieren wir weiterhin verschiedene Behandlungen aus, wie die Suche in der Taskleiste aussieht. Wir sind gespannt auf Ihr Feedback zu diesem Thema, also lassen Sie uns bitte über den Feedback Hub wissen, was Sie denken, wenn Sie die verschiedenen Behandlungen auf Ihrem PC sehen. Insider, die diese Erfahrung machen, haben die Möglichkeit, die Behandlung der Suche in der Taskleiste in den Einstellungen unter Einstellungen > Personalisierung > Taskleiste > Taskleistenelemente zu ändern."

Teilhabe am Beta-Test

Neu im Beta-Kanal - Verbesserungen bei der Sprachsteuerung

Der Sprachzugriff ist jetzt flexibler und unterstützt die Interaktion mit UI-Steuerelementen, die unterschiedliche Namen haben, wie z. B.:

Namen, die Zahlen enthalten, z. B. in der Taschenrechner-App, wo Sie jetzt direkt "Klick 5" sagen können.



Namen ohne Leerzeichen dazwischen, z. B. in Excel auf der Registerkarte "Einfügen" können Sie mit UI-Steuerelementen wie "PivotTable" und "PivotChart" direkt interagieren, indem Sie "Klick Pivot-Tabelle" oder "Klick Pivot-Chart" sagen.



Namen mit Sonderzeichen, z. B. Elemente wie "Bluetooth & Geräte" oder "Einwahl". Sie können jetzt "Bluetooth und Geräte anklicken" oder "Wählhilfe anklicken" sagen und mit diesen UI-Steuerungen interagieren.

Wir haben das horizontale Scrollen verbessert.

Wir haben auch Unterstützung für UI-Steuerelemente wie Spin-Steuerelemente, Daumen-Steuerelemente und geteilte Schaltflächen hinzugefügt.

Anleitungen, Tipps & Tricks im FAQ-Bereich

Im Windows 11 Insider Programm starten dazu jetzt ein optionales Update. Wie gewohnt gibt es im Beta-Kanal zwei Builds: Build 22621.1037 und 22623.1037. Diese Zweiteilung läuft seit Längerem, wobei nur die Nutzer des höheren Builds automatisch neue Funktionen standardmäßig aktiviert bekommen.Die jetzt vorgestellten Änderungen werden als KB5021304 geführt. Da es sich nur um ein optionales Update für das Insider Programm handelt, stehen die Informationen nicht in der Knowledge Base bereit. Stattdessen gibt es aber ein umfangreiches Changelog im Windows-Blog. Interessant dabei ist vor allem der erweiterte Test der verbesserten Suche in der Taskleiste. Microsoft experimentiert dabei aktuell mit veränderten Looks des eingebundenen Suchfensters.Wir haben die weiteren Neuerungen und Verbesserungen für beide Builds übersetzt und am Ende des Beitrags zusammengefasst. Der Großteil der Änderungen in diesen Builds betrifft aber Fehlerbehebungen. So wurde unter anderem ein Bug ausgemerzt, der dazu führte, dass explorer.exe im Zusammenhang mit den jüngsten Änderungen an der Taskleiste abstürzte. Das sollte nun nicht mehr passieren. Zudem wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass der Task-Manager nicht mehr reagierte, wenn das Suchfeld oben im Task-Manager verwendet wurde.Falls ihr noch nicht die Beta-Tests für Windows 11 mitmacht, könnt ihr noch jederzeit neu einsteigen. Das lohnt sich vorrangig, wenn man über den Beta- oder Release-Preview-Kanal bereits getestete Optionen erhält, um sie vor allen anderen zu nutzen.