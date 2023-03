Microsoft testet Service Pipeline im neuen Canary-Kanal für Windows 11

Microsoft hat in dieser Woche damit begonnen, den neuen Windows Insider Canary-Kanal zur schnellen Auslieferung von Test-Builds zu bestücken. Nach der ersten Vorschau-Version folgt jetzt gleich das erste automatische Update als Test.

Dabei handelt es sich wieder einmal um einen Test für die sogenannte "Service-Pipeline", und dieser Test ist aufgrund des Neuaufbaus des Insider-Programms dieses Mal obligatorisch.Wer bereits über das Windows Insider Programm Windows 11 im Canary-Kanal abonniert hat, bekommt damit ein zweites Update in dieser Woche. Das neue kumulative Update bringt die Version 25314.1010, die keine sichtbaren Änderungen mitbringt.Das Windows-Team testet damit lediglich den Update-Prozess, also die Routine, mit der Funktions- und Qualitäts-Updates allgemein ausgeliefert werden und wünscht sich Feedback. Es ist das erste automatische Update für Canary. Das Update wurde zudem auch nicht im Windows Blog angekündigt. Das hatte die Insider-Chefin bereits bei der Umstrukturierung des Test-Programms angedeutet. Die Kommunikation über neue Builds und Test-Updates läuft vorrangig über Twitter. Dort hieß es jetzt:"Das kumulative Update Build 25314.1010 (KB5025135) wird auf #WindowsInsiders im Canary Channel ausgerollt. Dieses Update enthält nichts Neues und dient dazu, unsere Wartungspipeline zu testen. ^BLB (Brandon LeBlanc)".Mit dem Start von Windows 11 im Jahr 2021 hatte Microsoft grundlegende Änderungen an der Auslieferung von Update eingeführt und die Update-Pakete um rund 40 Prozent verkleinert. Sowohl Größe der Updates als auch die Auslieferung werden seither stetig weiter optimiert.