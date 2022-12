Windows 10: Microsoft bestätigt Bugs in Taskleiste, Office & Explorer

Windows 10-Nutzer hatten mit einigen Bugs zu kämpfen, seitdem die neuesten kumulativen Updates installiert wurden. Neben der Taskleiste sollen auch der Explorer und Office-Apps nicht ohne Probleme laufen. Nun hat Microsoft die Fehler mit einem Notfall-Fix beseitigt.

Microsoft startet "Known Issue Rollback"

Die Bugs betreffen alle Windows 10-Builds seit der Version 20H2, auf denen die letzten kumulativen Updates heruntergeladen wurden. Auf den jeweiligen Rechnern kommt es vor, dass visuelle Fehler zu sehen sind und einige Teile der Oberfläche sowie Apps nicht reagieren. So antworten die Taskleiste und der Dateiexplorer manchmal nicht mehr auf Eingaben. Außerdem stürzen die bekannten Office-Anwendungen Microsoft Word und Excel ab. Momentan ist noch offen, wann und weshalb der Bug ausgelöst wird.Aus der Windows-Dokumentation geht hervor, dass ein Neustart des Systems die Probleme vorübergehend beheben kann. Trotzdem gibt es keine Garantie dafür, dass die Bugs nicht erneut zum Vorschein kommen. Deshalb hat Microsoft das "Known Issue Rollback"-Feature verwendet und einen Patch bereitgestellt, der die Änderungen des kumulativen Updates wieder entfernt. Obwohl der Vorgang automatisch durchgeführt wird, kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis alle betroffenen Rechner aktualisiert wurden.Zudem haben die Redmonder versprochen, den Bug bald mit einem permanenten Patch zu beseitigen und die mit dem "Known Issue Rollback" verschwundenen Funktionen mit einem der nächsten kumulativen Updates nachzuliefern. Bei Systemen mit Gruppenrichtlinien müssen die Administratoren selbst eine entsprechende KIR-Richtlinie konfigurieren. Details hierzu lassen sich wie üblich auf Microsofts offizieller Support-Seite finden.