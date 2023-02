Windows 11: KB5007651-Bug führt zur Gefährdung der Gerätesicherheit

Microsoft verteilt in regelmäßigen Abständen das KB5007651-Update für die Windows Security Platform unter Windows 11 . Jetzt melden Nutzer wieder einmal Probleme nach dem Update, die sich so äußern, dass die Gerätesicherheit unter Umständen nicht mehr gegeben ist.

Ist die Gerätesicherheit gefährdet?

Das ist nach dem jüngsten Update für Windows 11 bei Deskmodder aufgefallen - und es ist ein Problem, das immer einmal wieder auftritt. Schon Anfang des Jahres meldete das Online-Magazin Windows Report Probleme mit dem KB5007651-Update für die Windows Security Platform.Damals kam es zu einem Konflikt mit Antivirensoftware von Drittanbietern, sodass KB5007651 schon bei der Installation abbrach und sich für viele Windows 11-Nutzer nicht anwenden ließ. Dieses Mal äußert sich ein Problem nach der erfolgten Installation.Wie Deskmodder schreibt, ist nach dem Update der in Windows Sicherheit / Gerätesicherheit integrierte "Schutz durch lokale Sicherheitsautorität" deaktiviert. Sucht man in den diversen Foren nach dem Fehler wird deutlich, dass häufig als Fehlermeldung angezeigt wird, dass der Schutz deaktiviert wurde, der Schalter dabei aber auf "ein" steht, demnach die Funktion aktiviert sein müsste.Auch Deskmodder hat diesen Effekt beobachtet. Nach der manuellen Aktivierung und einem anschließenden Neustart folgt auch bei ihnen der Hinweis auf die Reaktivierung, obwohl der Schutz in den Einstellungen als aktiviert angezeigt wird. Bisher findet man zu dem Problem mit KB5007651 noch keine Informationen bei Microsoft. Falls es sich wieder um ein Kompatibilitätsproblem mit Antivirenlösungen handelt, wird man auf Updates warten müssen.