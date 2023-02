Windows 11 Update: Phone Link für iOS und Extras für Galaxy-Geräte

Mit dem neuen großen Feature-Update für Windows 11 hat Microsoft auch einen wichtigen Fokus: Das Betriebssystem noch weiter mit den Smartphone-Systemen iOS und Android verzahnen. Für iPhones gibt es eine Link-App, auf Geräten von Samsung neue Features.

Windows 11: Microsoft will die Barrieren für iOS einreisen

Microsoft stellt das neue Bing und vieles mehr für Windows 11 vor

Samsung bekommt noch mehr Liebe

Microsoft verteilt das große Windows 11-Update

Update mit Bing-KI und vollem Zugriff erhalten

Die erfolglosen Bemühungen Microsofts im mobilen Bereich sind noch in guter Erinnerung, aber schon lange her. Seit dem gilt ein neues Motto: mit möglichst vielen Anwendungen auf iOS und Android vertreten sein und die beiden Betriebssysteme so eng es geht mit Windows verzahnen. Mit einem neuen Feature-Update , dass heute angekündigt wurde, schlägt der Konzern hier ein weiteres Kapitel auf.Mit dem Update sollen jetzt auch iPhone-Nutzer endlich einen reibungslosen Weg für die Verbindung mit Windows 11 erhalten. "Heute gehen wir den nächsten Schritt auf unserer Reise zur Beseitigung von Barrieren für diejenigen unter Euch, die iPhones haben", so das Unternehmen. Der Weg zur barrierefreien Verbindung führt in Zukunft über die Anwendung "Phone Link für iOS". Der Release erfolgt aktuell noch als begrenzte Preview, die ab heute für ausgewählte Windows Insider verfügbar ist.Zunächst wird das iPhone und das Windows-System per Bluetooth gekoppelt, dabei führt die Anwendung durch den Prozess und weist auf die nötigen Freigaben in den iPhone-Einstellungen hin. Einmal gepaart, sind dann Anrufe und Nachrichten und Kontakte direkt unter Windows verfügbar. Es bleiben aber klare Einschränkungen: Das Beantworten von Gruppennachrichten oder Senden von Medien in Nachrichten ist noch nicht möglich.Android-Nutzer haben dagegen schon eine ganze Weile Zugriff auf die Phone Link-Funktionen, mit dem Update scheint sich aber vor allem die Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Samsung zu vertiefen. Auf Geräten von Samsung kann in Zukunft der Hotspot mit einem Klick in der WLAN-Liste des PCs aktiviert werden. Ferner sollen sich Browser-Sitzungen mit der Funktion "Zuletzt besuchte Websites" von Galaxy-Smartphones leicht auf Windows-PCs übertragen lassen.