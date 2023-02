0x80070103: Microsoft bestätigt nervigen Windows 11 Treiber-Fehler

Aktuell kann es nach einem Update von Windows 11 zu Fehlermeldungen 0x80070103 im Zusammenhang mit Treiber-Updates kommen. Microsoft bestätigt das Problem, spricht aber davon, dass die "allgemeine Nutzung" davon nicht beeinträchtigt sein sollte.

Windows 11 verweigert Installation von Treibern

Microsoft sagt: alles nicht so wild

Treiber-Updates sind wichtig, sorgen sie doch für eine reibungslose Zusammenarbeit von Software und Hardware. Kein Wunder also, dass eine Fehlermeldung im Zusammenhang mit Updates von Geräte-Treibern schnell für Tumult im Microsoft-Forum und Feedback Hub sorgt. Wie Windowslatest schreibt, mehren sich aktuell die Nutzerberichte über den Fehlercode 0x80070103. Demnach werden Versuche, die Treiber auf den neuesten Stand zu bringen, in allen Channels, also Dev, Beta und Release Preview, mit diesem Error quittiert."Kommt schon, Microsoft, habt ihr keine Qualitätskontrollen, bevor ihr etwas veröffentlicht? Sieht so aus, als ob ihr mit diesem Fehler einige Systeme durcheinander gebracht habt!", so einer der frustrierten Nutzer. Ein anderer Bericht beschreibt, dass ganze neun Updates bei einem Desktop-PC, Modell Dell Precision Tower 3630, fehlgeschlagen seien. In einer weiteren Schilderung verweigert Windows 11 offenbar die Installation von Original HP Treibern.Mittlerweile hat Microsoft in einem Beitrag im Feedback Hub den Fehler bestätigt. Der Konzern versichert, dass es sich dabei um einen reinen Anzeigefehler handelt, der die Funktion des Systems nicht beeinträchtigen sollte. "Es zeigt diesen Fehler an, weil es versucht, etwas zu installieren, das bereits installiert ist. Abgesehen von der Anzeige der Fehlermeldung sollte dies keine Auswirkungen auf die allgemeine Nutzung haben", so ein Microsoft-Mitarbeiter in dem Beitrag.Und so bleibt genervten Nutzern aktuell nur, die Updates zu pausieren oder eine Lösung mit dem Windows Update Troubleshooter zu versuchen. Laut Microsoft sollte die Fehlermeldung bald wieder verschwinden.