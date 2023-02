Windows 11: Uhrzeit und Datum könnten sich künftig ausblenden lassen

Für die meisten, die am Computer arbeiten, gehört der Blick auf Uhr und Datum in der rechten unteren Ecke zu einer unbewussten, aber unzählige Male durchgeführten Handlung. Doch es gibt offenbar auch Anwender, die diese Anzeige stört. Sie können sich aber wohl auf Abhilfe freuen.

Uhrzeit und Datum verstecken

Zusammenfassung Option, Uhr- und Datumsanzeige in Taskleiste künftig auszublenden?

Microsoft möglicherweise an Einstellmöglichkeit interessiert.

Problem betrifft vermutlich nicht viele.

Viele Nutzer schätzen die Uhr- und Datumsanzeige im "System Tray".

Es ist vermutlich ein Problem, das nicht viele betrifft, aber für diejenigen, die das stört, kann das wohl irritierend sein. Denn obwohl die meisten Windows-Nutzer die Uhr- und Datumsanzeige im "System Tray"-Bereich der Taskleiste zu schätzen wissen, wollen einige eine möglichst saubere und minimalistische Taskleiste. Bisher gab es aber keine Möglichkeit, diese Anzeige auszublenden.Denn wie der Twitter-Nutzer, Microsoft-Beobachter und Windows-Experte @PhantomOfEarth entdeckt hat, dürfte Microsoft an einer Einstellungsmöglichkeit dazu arbeiten (via MSPowerUser ). Er hat nämlich im Code von Windows 11-Build mit der Nummer 25300 gestöbert und fand dort drei Einträge bzw. Strings, die darauf hindeuten.Konkret sind dort folgende Optionen zu finden: "Taskleistenuhr ausblenden", "Uhrzeit und Datum in der Taskleiste ausblenden" und "Aktivieren Sie diese Option, um die Uhrzeit- und Datumsinformationen in der Ecke der Taskleiste auszublenden" (ob und wie sich die beiden letztgenannten Formulierungen funktionell unterscheiden, ist nicht klar).Solche Strings sind aber natürlich keine Garantie, dass das auch tatsächlich umgesetzt oder veröffentlicht wird. Denn obwohl so etwas ein Hinweis auf die Entwicklung ist, kann es sein, dass Microsoft das wieder aufgibt. Es lässt sich aber sicherlich feststellen, dass es seitens Microsoft zumindest Interesse gibt bzw. das Unternehmen etwas in diese Richtung in Betracht zieht.@PhantomOfEarth zeigt dazu auch ein Bild, betont dabei aber explizit, dass das ein von ihm auf die Schnelle erstelltes Mockup ist. Das hat möglicherweise nichts mit dem zu tun, wie dieser Bereich des Betriebssystems künftig aussehen könnte, wenn man Uhr und Datum deaktiviert.