Windows 11 Beta: Update bringt neue Widgets für Spotify, Xbox & Co.

Über den Beta-Kanal stellt Microsoft eine neue Insider-Preview für Windows 11 zum Download bereit. Das Update KB5022914 bringt unter anderem neue Widgets für Spotify, Xbox, Messenger und Co., Verbesserungen für das Startmenü und eine Reihe von Bugfixes.

Korrekturen für Windows 11 Build 22621.1325 & Build 22623.1325

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Taskleiste nach Auflösungsänderungen abgeschnitten wurde. (Nur Build 22623.1325)

Wir haben Kompatibilitätsprobleme behoben, die einige Drucker betrafen. Diese Drucker verwendeten GDI-Druckertreiber (Windows Graphical Device Interface). Diese Treiber hielten sich nicht vollständig an die GDI-Spezifikationen.

Wir haben ein Zuverlässigkeitsproblem behoben, das auftrat, wenn Sie die Aufgabenansicht verwendeten.

Wir haben ein Problem behoben, das das Kopieren von einem Netzwerk auf ein lokales Laufwerk betraf. Das Kopieren war für einige Benutzer langsamer als erwartet.

Wir haben die Sommerzeitumstellung der Vereinigten mexikanischen Staaten für das Jahr 2023 unterstützt.

Wir haben ein Problem mit Datumsangaben behoben. Es betraf das Format von Datumsangaben, die zwischen Windows und einigen Versionen der Heimdal Kerberos-Bibliothek gesendet wurden.

Wir haben ein Problem behoben, das Provisioning-Pakete betraf. Sie konnten unter bestimmten Umständen nicht angewendet werden, wenn eine Anhebung erforderlich war.

Wir haben ein Problem behoben, das sich darauf auswirkte, welche Ordner in der Auswahl "Nach Ordner suchen" angezeigt wurden.

Wir haben ein Problem behoben, das den Datei-Explorer betraf. Wenn Sie die Umschalttaste + Tabulator oder die Umschalttaste + F6 verwendeten, wurde der Eingabefokus nicht verschoben.

Wir haben ein Problem behoben, das die Benutzeroberfläche (UI) betraf. Die Befehle zum Erhöhen und Verringern der Lautstärke über eine Bluetooth-Tastatur wurden nicht angezeigt.

Wir haben die Zuverlässigkeit von Windows verbessert, nachdem Sie ein Update installiert haben.

Wir haben ein Problem behoben, das lsass.exe betroffen haben könnte. Sie hat möglicherweise nicht mehr reagiert, wenn sie eine LDAP-Abfrage (Lightweight Directory Access Protocol) an einen Domänencontroller mit einem sehr großen LDAP-Filter gesendet hat.

Wir haben ein Problem behoben, das Azure Active Directory (Azure AD) betraf. Die Verwendung eines Provisioning-Pakets für die Massenbereitstellung schlug fehl.

Wir haben ein Problem behoben, das die Software-Tastatur betraf. Sie erschien nicht in der Out-of-Box Experience (OOBE) nach einem Push-Button-Reset (Werksreset). Bei dieser Art des Zurücksetzens musste eine externe Tastatur angeschlossen werden, um Anmeldeinformationen bereitzustellen.

Wir haben ein Problem behoben, das AppV betraf. Es verhinderte, dass Dateinamen die richtige Groß- oder Kleinschreibung hatten.

Wir haben ein Problem behoben, das den Configuration Service Provider (CSP) von Universal Print betraf. Bei der Installation eines Druckers wurde ein Eingabeaufforderungsfenster angezeigt.

Wir haben ein Problem behoben, das möglicherweise die Touch-Tastatur und die Tastatur für die PIN-Eingabe beeinträchtigt hat. Möglicherweise konnten Sie diese nicht zur Texteingabe verwenden, wenn Sie sich auf Ihrem Gerät angemeldet haben.

Wir haben ein Problem behoben, bei dem während der Videowiedergabe ein blauer Bildschirm angezeigt wurde. Dieses Problem trat auf, nachdem Sie den hohen Dynamikbereich (HDR) auf Ihrem Bildschirm eingestellt hatten.

Wir haben ein Problem behoben, das virtuelle Paritätsfestplatten betraf. Die Erstellung mit dem Server Manager schlug fehl

Wir haben ein Problem behoben, das den IE-Modus betraf. Der Text in der Statusleiste war nicht immer sichtbar.

Wir haben ein Problem behoben, das die Einstellung der Farbfilter betraf. Wenn Sie "Invertiert" ausgewählt haben, hat das System stattdessen "Graustufen" eingestellt.

Wir haben ein Problem behoben, das Microsoft Edge betraf. Das Problem beseitigte widersprüchliche Richtlinien für Microsoft Edge. Das Problem trat auf, wenn Sie das MDMWinsOverGPFlag in einem Microsoft Intune-Tenant gesetzt haben und Intune einen Richtlinienkonflikt erkannt hat.

Wir haben ein Problem behoben, das das Appx State Repository betraf. Wenn Sie ein Benutzerprofil entfernten, war die Bereinigung unvollständig. Deswegen wuchs die Datenbank mit der Zeit an. Dieses Wachstum konnte zu Verzögerungen führen, wenn sich Benutzer in Mehrbenutzerumgebungen wie FSLogix anmeldeten.

Die neue Windows 11 Beta bringt vor allem frischen Wind in das von vielen vernachlässigte Widget-Board, das um zusätzliche Kacheln von Spotify , Facebook Messenger, Phone Link und dem Xbox Game Pass ergänzt wurde. Um diese zu nutzen, muss die Widget-Sammlung über den Microsoft Store aktualisiert werden.Weiterhin wurden Optimierungen am Startmenü vorgenommen. Geräte, die mit dem Azure Active Directory (AAD) verbunden sind, erhalten nun Inhalte auf Basis von KI-gestützten Empfehlungen angezeigt. Wie gut diese Vorschläge funktionieren, bleibt abzuwarten.Nach bekannter Manier teilt Microsoft den Windows 11 Beta-Kanal erneut in zwei Builds auf. Nutzer, die an den neuen Funktionen interessiert sind, können Build 22623.1325 nutzen. Wer hingegen nur von den Fehlerkorrekturen profitieren will, nutzt Build 22621.1325 mit standardmäßig deaktivierten Neuerungen.