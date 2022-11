Windows 11: Beta-Builds bringen Neuerungen für die Widget-Ansicht

Windows 11 hat in diesem Herbst sein erstes großes Update bekommen, seither ist in den Beta-Kanälen eher Bugfixing angesagt. Neue Features sind hingegen eher rar, auch in den Preview-Builds. Doch nun hat Microsoft wieder zwei Versionen veröffentlicht, die interessanter sind.

Was ist neu in Build 22623.885?

Was ist neu in Build 22621.885 und 22623.885?

Taskleiste und Systemablage sowie Datei-Explorer

Einige Abstürze von explorer.exe im Zusammenhang mit der neuen Taskleiste und dem Systemtray wurden behoben.

Das Anheften/Entfernen-Symbol wird nun angezeigt, wenn Sie Symbole der Taskleiste an eine beliebige Position in der Taskleiste ziehen, und nicht nur, wenn Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche "Versteckte Symbole anzeigen" bewegen.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem bestimmte Chat-Anwendungen (die dies unterstützten) keine neuen Nachrichten anzeigten oder keine Vorschau öffneten, wenn man in der Taskleiste darüber fuhr .

Das Flyout "Ausgeblendete Symbole anzeigen" in der Taskleiste sollte nun wieder die Größe bei Änderungen anpassen, um leere Bereiche und Spalten zu vermeiden.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass das Flyout "Ausgeblendete Symbole anzeigen" in bestimmten Fällen nicht mit der Taskleiste verbunden war.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass das Lautstärkesymbol in der Systemablage fälschlicherweise als stumm angezeigt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Aufrufen des Kontextmenüs für Elemente in der Taskleiste das Kontextmenü nicht in den Vordergrund brachte und es hinter der Taskleiste hängen blieb.

Es wurde daran gearbeitet, die Leistung beim Löschen von Dateien über den Datei-Explorer (beim Leeren des Papierkorbs oder bei Verwendung der Shift + Löschen) zu verbessern, wenn eine große Anzahl von Dateien auf einmal gelöscht wird.

In Build 22621.885 und 22623.885 wurde ein Problem behoben, das einige moderne Anwendungen betrifft. Sie ließen sich nicht mehr öffnen.

Bekannte Probleme:

Wir gehen Berichten nach, dass Audio bei einigen Insidern in den letzten Beta-Channel-Builds nicht mehr funktioniert.

Die Taskleiste blinkt manchmal, wenn zwischen Desktop- und Tablet-Haltung gewechselt wird.

Die Taskleiste braucht länger als erwartet, um in die Touch-optimierte Version zu wechseln, wenn zwischen Desktop- und Tablet-Haltung gewechselt wird.

Wenn Sie die Geste am rechten unteren Rand verwenden, um die Schnelleinstellungen anzuzeigen, bleibt die Taskleiste manchmal im erweiterten Zustand hängen, anstatt in den zusammengeklappten Zustand zu wechseln.

Windows 11: ISO-Datei für die Installation

Microsoft hat die neuen Builds (Beta-Kanal) mit den Nummern 22621.885 und 22623.885 wie üblich in einem Blogbeitrag vorgestellt. Mittlerweile ebenso üblich ist, dass es zwei "Zwillings-Builds" gibt, nämlich Build 22623.885 und Build 22621.885. Diese unterscheiden sich nur in einem Punkt: Bei Build 22623.885 sind die neuen Features von Haus aus aktiviert, bei Build 22621.885 sind sie das nicht.Die Windows Studio-Effekte sind laut Microsoft eine Sammlung von Features, die entwickelt wurden, um die Nutzer bei Videoanrufen "im besten Licht zu präsentieren". Mit Build 22623.885 können die dazugehörigen Anpassungen direkt über die Schnelleinstellungen vorgenommen werden. Außerdem hat Microsoft die Energie-Empfehlungen überarbeitet, damit lässt sich die Energieeffizienz des PCs verbessern.Die vielleicht interessanteste Neuerung ist eine neue Möglichkeit, die Widget-Ansicht zu vergrößern. Bisher nimmt dieses Fenster etwa ein Drittel des Bildschirms ein, künftig wird man dieses auch als Vollbild darstellen bzw. vergrößern können - nimmt man diese Einstellung einmal vor, dann wird die bevorzugte Größe auch gespeichert. Nun muss Microsoft es auch schaffen, den Widgets einen echten Sinn zu verpassen - aber das ist wohl eine andere Geschichte.Es gibt natürlich auch Fixes und kleinere Verbesserungen (in Build 22623.885):