Windows 11 kann jetzt offiziell (virtuell) auf Apple ARM-Macs laufen

Microsoft und der deutsche Software-Hersteller Parallels machen es möglich: Ab sofort kann Windows 11 in der ARM-Variante auf ARM-basierten Macs verwendet werden. Wer will, kann das Betriebssystem also auf Geräten mit Apple M1 oder M2 einsetzen.

Microsoft lässt Lizenzhürden fallen

Kunden müssen Windows 11 Pro in der ARM-Variante bei Microsoft kaufen

Zusammenfassung Microsoft & Parallels bringen Windows 11 auf Macs mit M1- oder M2-SoC

Parallels Desktop 18 als autorisierte Lösung für Windows 11

Microsoft passt Lizenzbedingungen an

Performance-Einschränkungen durch Virtualisierung

Einschränkungen bei Software & Treibern

Wie Microsoft durch die Veröffentlichung eines entsprechenden Support-Artikels mitteilte, kann Parallels Desktop 18 als "autorisierte Lösung" verwendet werden, um Windows 11 auf Geräten mit Apple M1- oder M2-Prozessor zu nutzen. Microsoft ermöglicht dies durch eine Anpassung seiner Lizenzbedingungen, die eine Virtualisierung von Windows 11 auf ARM-basierten Macs bisher nicht zuließen.Natürlich bleiben die üblichen Beschränkungen im Hinblick auf die Performance bestehen, da Windows 11 mit Parallels Desktop 18 noch immer nicht nativ auf den Apple-Geräten mit ARM-Plattform läuft, sondern in einer Virtual Machine. Vorerst bleibt dies der bestmögliche offizielle Ansatz, denn um Windows auf M1- oder M2-basierten Macs nativ zu ermöglichen, wäre aufgrund der nötigen Anpassungen auf Seiten von Microsoft erheblich mehr Aufwand nötig.Bisher wurde die ARM-Version von Windows 11 von Microsoft nur an PC-Hersteller lizenziert. Mit dem Wegfall dieser Hürde kann Parallels Desktop 18 jetzt ganz offiziell für den Betrieb von Windows 11 on ARM auf Mac-Systemen mit M1 oder M2 zum Einsatz kommen. Bisher wurden zwar bereits Geräte mit Apple M1-SoC unterstützt, doch war für die Verwendung immer einiger Aufwand nötig.Mit Parallels Desktop 18 soll es jetzt möglich sein, Windows 11 mit einem Klick herunterladen und installieren zu lassen. Parallels kümmert sich dabei auch um die TPM- und Secure-Boot-Anforderungen von Windows 11, indem man ein virtuelles Trusted-Platform-Modul (TPM) zur Verwendung auf den Apple-Chips bereitstellt.Noch sind nicht alle Details der Lizenzierung geklärt, sodass Parallels nur davon spricht, dass Firmenkunden die Lizenzen für Windows 11 in der ARM-Variante über ihre normalen Einkaufswege beziehen können. Privatkunden können die nötige Lizenz für Windows 11 Pro zum Originalpreis über Microsoft beziehen.Bei der Verwendung von Windows 11 in der ARM-Variante gelten die gleichen Einschränkungen bezüglich Unterstützung für Software und Treiber, die auch auf anderen ARM-basierten Systemen greifen. So funktionieren manche Spiele wegen ihrer Anti-Cheat-Funktionen nicht und manche Antivirus-Lösungen können ebenso nicht genutzt werden wie bestimmte Anwendungen, die sich tief in die Windows-Shell zu integrieren versuchen.Die meisten anderen Programme sollten ohne Weiteres laufen, schließlich bietet Windows 11 on ARM mittlerweile auch Unterstützung für die Emulation von x64-Anwendungen. Dennoch dürften viele Anwendungen auf diesem Umweg keine Performance-Rekorde setzen, weshalb man sich nativ laufende Alternativen suchen sollte.